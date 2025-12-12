Dois morrem em colisão frontal

Foi a primeira tragédia no novo asfalto de Curral de Dentro, que está em construção.

Na tarde desta sexta-feira (12/12) aconteceu uma colisão frontal entre dois veículos no km 25 da LMG-626, que liga o povoado de Mirandópolis (Taiobeiras) à Curral de Dentro. Com o impacto, um dos veículos, que estava com três pessoas, capotou nas margens da rodovia.

O motorista deste veículo, Wladimir Rogério Mendes, de 57 anos, sofreu ferimentos, mas passa bem. O passageiro Vilson Tavares Amorim, de 53 anos, que morava em São Paulo e estava visitando os familiares na região, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo SAMU, com politrauma. Durante o transporte para o hospital, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Os profissionais reanimaram-o durante todo o percurso, porém, conforme o Samu, o paciente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.

Vilson era cunhado de Rogério, que estava na direção do veículo. Eles estavam em direção ao povoado Pintado, em Indaiabira, terra natal de Vilson, onde o corpo será velado no salão da igreja local.

O motorista da pick-up, Valdecy Souza Sidrão, 65 anos, de Santa Cruz de Salinas, também foi socorrido pelo SAMU com traumatismo cranioencefálico grave e trauma de tórax. Ele foi intubado pela equipe médica, porém, o mesmo sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e acabou falecendo no local.

Após a notícia de plantão do Jornal Folha Regional, testemunhas fizeram contato com a redação para informar que o motorista da pick-up foi visto consumindo bebida alcoólica em Mirandópolis. Outra testemunha relatou à reportagem que viu o veículo em zigue-zague na pista, quando diminuiu a velocidade e viu acontecer a colisão.