Dois morrem em colisão frontal
|Foi a primeira tragédia no novo asfalto de Curral de Dentro, que está em construção.
Na tarde desta sexta-feira (12/12) aconteceu uma colisão frontal entre dois veículos no km 25 da LMG-626, que liga o povoado de Mirandópolis (Taiobeiras) à Curral de Dentro. Com o impacto, um dos veículos, que estava com três pessoas, capotou nas margens da rodovia.
O motorista deste veículo, Wladimir Rogério Mendes, de 57 anos, sofreu ferimentos, mas passa bem. O passageiro Vilson Tavares Amorim, de 53 anos, que morava em São Paulo e estava visitando os familiares na região, ficou preso às ferragens e foi socorrido pelo SAMU, com politrauma. Durante o transporte para o hospital, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Os profissionais reanimaram-o durante todo o percurso, porém, conforme o Samu, o paciente não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo.
Vilson era cunhado de Rogério, que estava na direção do veículo. Eles estavam em direção ao povoado Pintado, em Indaiabira, terra natal de Vilson, onde o corpo será velado no salão da igreja local.
O motorista da pick-up, Valdecy Souza Sidrão, 65 anos, de Santa Cruz de Salinas, também foi socorrido pelo SAMU com traumatismo cranioencefálico grave e trauma de tórax. Ele foi intubado pela equipe médica, porém, o mesmo sofreu uma parada cardiorrespiratória. Os profissionais tentaram reanimá-lo, mas ele não resistiu e acabou falecendo no local.
Após a notícia de plantão do Jornal Folha Regional, testemunhas fizeram contato com a redação para informar que o motorista da pick-up foi visto consumindo bebida alcoólica em Mirandópolis. Outra testemunha relatou à reportagem que viu o veículo em zigue-zague na pista, quando diminuiu a velocidade e viu acontecer a colisão.
A tão sonhada obra já se inicia com esse aviso. Imprudência reinando e ceifando vidas. As placas de velocidade máxima de 40km e 20km no trecho não foram suficientes. Isso que a obra nem terminou ainda. Quando terminar, já parece ser o caso de se estudar colocar radares em pontos onde a vontade de chegar mais 10 minutos mais rápido é maior do que o medo de morrer. Em Taiobeiras o trânsito já um caos no meio urbano, imagina nessa estrada? Se houver blitz no centro, não fica uma CNH sem ser reconhecida como falsa ou comprada, além de que não vai haver um único veículo sem o tal farol de xenon sem ser apreendido. Que Deus tenha piedade desse povo tão civilizado e empreendedor.ResponderExcluir