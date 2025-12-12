Prefeito Denerval está revoltado com a Copasa
|Na semana do aniversário da cidade, vários bairros estão sem água. Copasa fala em falta de energia.
Nesta
sexta-feira (12/12) a cidade de Taiobeiras comemora 72 anos, mas, a falta de
abastecimento de água em diversos pontos mancha as comemorações e revolta a
população. Muitas residências estão há quatro dias sem receber uma gota de
água. “Não estamos conseguindo fazer tarefas simples em casa por falta de
água, mas a conta desse mês já chegou e bem alta”, reclama Ariane
Krisley, moradora do bairro Planalto.
Na terça
(09) a direção da Copasa de Taiobeiras informou à Folha Regional que houve um
problema mecânico na estação de tratamento, mas que havia feito a manutenção e
o abastecimento seria regularizado gradativamente na quarta. Já na quinta (11)
o problema alegado foi a falta de energia. Verdade ou mentira, o abastecimento colapsou.
Folha
Regional questionou o prefeito Denerval Cruz sobre as providências. “Já
tentei de tudo. Inclusive, já fui ao presidente da Copasa fazer cobranças e
levar sugestões. Mas, infelizmente, a Companhia é uma estatal e as coisas não
andam. Sempre que acontecem problemas, saio ligando pra todos, mas não adianta,
a falta de comprometimento da Copasa é enorme”, disse o prefeito.
Sempre
que falta água em Taiobeiras, a Copasa, normalmente, coloca a culpa na falta de
energia. No entanto, Folha Regional apurou que a realidade não é essa. O
sistema elétrico na estação de tratamento, localizado às margens do rio Pardo,
é totalmente ultrapassado e ficou extremamente obsoleto com o crescimento da
cidade.
Qualquer
problema elétrico ou sobrecarga na estação de tratamento, cai a chave no
transformador do poste da Cemig, pois, acreditem: a Copasa de Taiobeiras não tem um
sistema de proteção elétrica com o mínimo de eficiência.
No
primeiro problema ocorrido essa semana, a estação ficou sem energia por 3
horas, já no segundo, o tempo sem energia foi de 5 horas. Essa apuração foi do
prefeito Denerval junto aos técnicos da Cemig. “O sistema da Copasa é
antigo e não tem proteção, com isso, desarma no poste da Cemig, que precisa ir
lá para religar. É muito ultrapassado. Precisa de investimentos”, disse
Denerval, que já assinou pela privatização da Copasa.
Com a
atual situação, é certo que os sérios problemas elétricos continuarão na
estação de tratamento da Copasa, pois, além de arcaico, o sistema está sobrecarregado.
Então, qual seria a solução imediata? O prefeito Denerval também aponta a
disponibilidade de um gerador. “Pode ser que um gerador amenize o
problema provisoriamente, a Copasa precisa estudar isso”, disse o
prefeito, lamentando o desgaste político, social e econômico causando pela companhia
na cidade.
Ao meio-dia desta sexta (12) o sistema de abastecimento estava funcionando, com isso, se não houver outro problema, a água deve chegar à todas as casas nas próximas horas.
A empresa é do Estado, se não consegui prestar um serviço de qualidade , a culpa é do governo do estado que priorizou o sucateamento da mesma, para deixar o povo com raiva facilitando a Entrada para iniciativa Privada.ResponderExcluir
Se a iniciativa privada fosse tão boa, a sabespe depois de privatizada estava às mil maravilhas.
O que falta é investimento na COPASA.
ao invés de priorizar lucro para acionista deveria investir na prestação de melhorias.