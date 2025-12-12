Prefeito Denerval está revoltado com a Copasa

Na semana do aniversário da cidade, vários bairros estão sem água. Copasa fala em falta de energia.

Nesta sexta-feira (12/12) a cidade de Taiobeiras comemora 72 anos, mas, a falta de abastecimento de água em diversos pontos mancha as comemorações e revolta a população. Muitas residências estão há quatro dias sem receber uma gota de água. “Não estamos conseguindo fazer tarefas simples em casa por falta de água, mas a conta desse mês já chegou e bem alta”, reclama Ariane Krisley, moradora do bairro Planalto.

Na terça (09) a direção da Copasa de Taiobeiras informou à Folha Regional que houve um problema mecânico na estação de tratamento, mas que havia feito a manutenção e o abastecimento seria regularizado gradativamente na quarta. Já na quinta (11) o problema alegado foi a falta de energia. Verdade ou mentira, o abastecimento colapsou.

Folha Regional questionou o prefeito Denerval Cruz sobre as providências. “Já tentei de tudo. Inclusive, já fui ao presidente da Copasa fazer cobranças e levar sugestões. Mas, infelizmente, a Companhia é uma estatal e as coisas não andam. Sempre que acontecem problemas, saio ligando pra todos, mas não adianta, a falta de comprometimento da Copasa é enorme”, disse o prefeito.

Sempre que falta água em Taiobeiras, a Copasa, normalmente, coloca a culpa na falta de energia. No entanto, Folha Regional apurou que a realidade não é essa. O sistema elétrico na estação de tratamento, localizado às margens do rio Pardo, é totalmente ultrapassado e ficou extremamente obsoleto com o crescimento da cidade.

Qualquer problema elétrico ou sobrecarga na estação de tratamento, cai a chave no transformador do poste da Cemig, pois, acreditem: a Copasa de Taiobeiras não tem um sistema de proteção elétrica com o mínimo de eficiência.

No primeiro problema ocorrido essa semana, a estação ficou sem energia por 3 horas, já no segundo, o tempo sem energia foi de 5 horas. Essa apuração foi do prefeito Denerval junto aos técnicos da Cemig. “O sistema da Copasa é antigo e não tem proteção, com isso, desarma no poste da Cemig, que precisa ir lá para religar. É muito ultrapassado. Precisa de investimentos”, disse Denerval, que já assinou pela privatização da Copasa.

Com a atual situação, é certo que os sérios problemas elétricos continuarão na estação de tratamento da Copasa, pois, além de arcaico, o sistema está sobrecarregado. Então, qual seria a solução imediata? O prefeito Denerval também aponta a disponibilidade de um gerador. “Pode ser que um gerador amenize o problema provisoriamente, a Copasa precisa estudar isso”, disse o prefeito, lamentando o desgaste político, social e econômico causando pela companhia na cidade.

Ao meio-dia desta sexta (12) o sistema de abastecimento estava funcionando, com isso, se não houver outro problema, a água deve chegar à todas as casas nas próximas horas.