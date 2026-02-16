Homem é preso em Rio Pardo de Minas por exploração sexual de menor
|Ele mantinha relacionamento com menina de 15 anos com o consentimento da mãe.
A
Polícia Civil deflagrou neste domingo (15/02) uma operação voltada à repressão
de crimes de exploração sexual de adolescente em Rio Pardo de Minas. Durante a
ação, foi cumprido mandado de prisão preventiva, além de mandado de busca e
apreensão contra um homem de 49 anos. Ele é suspeito de manter relacionamento
com uma adolescente de 15 anos, mediante a oferta de vantagens pessoais e
financeiras.
Os
mandados judiciais foram expedidos no âmbito de inquérito policial instaurado
para apurar a conduta de uma mulher suspeita de explorar sexualmente a própria
filha, inclusive intermediando encontros da adolescente com outros homens.
Conforme
apurado, há indícios de que o investigado mantinha contato com a menor com o
consentimento da mãe, em troca de presentes e benefícios financeiros.
“A
adolescente era submetida a encontros mediante a promessa de vantagens
econômicas, com a anuência da própria mãe, o que configura grave violação de
direitos e justificou a adoção de medidas rigorosas”, destacou a
delegada Mayra Coutinho, responsável pelas investigações.
Mesmo
após a prisão da mãe da adolescente e com o inquérito policial em andamento, o
investigado voltou a procurar a vítima na residência de parentes, oferecendo
auxílio financeiro, circunstância que reforçou a necessidade da medida
cautelar.
A
ação foi desencadeada neste domingo de carnaval após a Polícia Civil receber
informações de que o suspeito pretendia fugir para outro estado, o que motivou
o planejamento imediato da operação e resultou em sua localização e prisão.
Durante
os trabalhos policiais, dois celulares foram apreendidos e encaminhados para a
perícia técnica da Polícia Civil.
Após
os trabalhos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema
prisional e está à disposição da Justiça.
Comentários
Postar um comentário