Homem é preso em Rio Pardo de Minas por exploração sexual de menor

Ele mantinha relacionamento com menina de 15 anos com o consentimento da mãe.

A Polícia Civil deflagrou neste domingo (15/02) uma operação voltada à repressão de crimes de exploração sexual de adolescente em Rio Pardo de Minas. Durante a ação, foi cumprido mandado de prisão preventiva, além de mandado de busca e apreensão contra um homem de 49 anos. Ele é suspeito de manter relacionamento com uma adolescente de 15 anos, mediante a oferta de vantagens pessoais e financeiras.

Os mandados judiciais foram expedidos no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar a conduta de uma mulher suspeita de explorar sexualmente a própria filha, inclusive intermediando encontros da adolescente com outros homens.

Conforme apurado, há indícios de que o investigado mantinha contato com a menor com o consentimento da mãe, em troca de presentes e benefícios financeiros.

“A adolescente era submetida a encontros mediante a promessa de vantagens econômicas, com a anuência da própria mãe, o que configura grave violação de direitos e justificou a adoção de medidas rigorosas”, destacou a delegada Mayra Coutinho, responsável pelas investigações.

Mesmo após a prisão da mãe da adolescente e com o inquérito policial em andamento, o investigado voltou a procurar a vítima na residência de parentes, oferecendo auxílio financeiro, circunstância que reforçou a necessidade da medida cautelar.

A ação foi desencadeada neste domingo de carnaval após a Polícia Civil receber informações de que o suspeito pretendia fugir para outro estado, o que motivou o planejamento imediato da operação e resultou em sua localização e prisão.

Durante os trabalhos policiais, dois celulares foram apreendidos e encaminhados para a perícia técnica da Polícia Civil.

Após os trabalhos de polícia judiciária, o homem foi encaminhado ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.