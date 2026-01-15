Mãe é presa em flagrante por exploração sexual da própria filha
|Adolescente de 15 anos era oferecida para encontros com homens adultos.
Nesta
quarta (14/01) a Polícia Civil prendeu em flagrante uma mulher investigada por
exploração sexual de uma adolescente de 15 anos em Rio Pardo de Minas. A autora
é a mãe da adolescente. A prisão em flagrante da mulher ocorreu durante o
cumprimento de mandado de busca e apreensão, que foi expedido no curso das
investigações que apuram o crime de favorecimento da prostituição.
Os
policiais constataram indícios de que a jovem estava sendo submetida a uma
situação de exploração sexual em andamento, com anuência e facilitação da
própria mãe, que detinha autoridade legal sobre a vítima. No local, foram
apreendidos aparelhos celulares, que serão encaminhados à perícia.
As
investigações apontam que a mãe intermediava comunicações e encontros entre a
adolescente e homens adultos, alguns significativamente mais velhos, reforçando
a manutenção da situação de exploração.
Diante
das evidências e da constatação de que o crime continuava sendo praticado no
momento da intervenção policial, a prisão em flagrante foi ratificada. A
adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar, que adotará as medidas de
proteção necessárias.
Segundo
a delegada Mayra Coutinho, responsável pelo caso, a prática prevista no artigo
218-B do Código Penal prevê pena de sete a 16 anos de prisão. “Trata-se
de um crime de extrema gravidade, especialmente quando cometido no âmbito
familiar, violando de forma direta o dever legal de proteção e cuidado”,
destaca.
Após
os procedimentos de polícia judiciária, a mãe foi conduzida ao sistema
prisional, ficando à disposição da Justiça. As investigações continuam para
esclarecer completamente os fatos e identificar outros possíveis envolvidos.
