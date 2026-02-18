Um morre e outro fica ferido na disputa pelo tráfico em Taiobeiras

Polícia Militar prendeu um dos autores, que confessou o homicídio e entregou os três comparsas.

A contenda pelo tráfico de drogas em Taiobeiras é intensa e violenta. Na noite de terça (17/02) um grupo de quatro homens cercou dois desafetos em uma motocicleta no bairro Bom Jardim efetuaram vários disparos. Logo após evadiram do local, levando a moto das vítimas.

Uma das vítimas, que conduzia a motocicleta, ainda correu por alguns metros, mas não resistiu e morreu no local. Segundo a polícia, ele foi identificado por Ivan Xavier, de 40 anos, e era egresso do sistema prisional, com extensa ficha criminal: homicídio (2006), porte ilegal de arma (2007), roubo (2008), homicídio tentado (2008) e estupro (2020).

A outra vítima, que estava na garupa, ficou ferida e mesmo assim conseguiu se livrar dos bandidos, correndo pelo lado oposto à outra vítima. Ele foi socorrido no Pronto Socorro de Taiobeiras.

Inicialmente, a polícia acredita que a motivação do homicídio seja a disputa pelo tráfico de drogas na cidade.

Imagens de câmeras de segurança registraram a ação dos quatro meliantes. Um deles aparece na rua com ume bicicleta e os outros três vem correndo logo atrás. Ao encontrarem as vítimas, eles efetuaram diversos disparos, provável com duas armas.

Após os crimes, as guarnições fizeram levantamentos e conseguiram prender um dos autores nos rastreamentos. Ele tem 25 anos, foi um dos que efetuou os disparos, sendo preso nas proximidades da Avenida Amazonas. Quando viu a polícia, fugiu pulando muros e telhados de casas. Depois, subiu em uma árvore de terreno baldio, mas caiu e foi abordado pelos policiais. Além de confessar o crime, ainda encontrou a identidade dos três comparsas, que permanecem foragidos. O autor preso tem passagens por tráfico de drogas, roubo, furto, ameaça e desobediência.

A bicicleta e uma jaqueta de um dos autores foram encontradas na casa de um comparsa. A moto das vítimas foi encontrada abandonada em um lote na Rua Piúnas.

