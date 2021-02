Polícia Civil prende autores e mandante do homicídio de Vítor

Equipe de investigadores responsável pela apuração e prisões dos suspeitos

EXCLUSIVO

Em rápida apuração, a Polícia Civil de Taiobeiras prendeu na manhã desta segunda (01/02) um rapaz de 20 anos, suspeito de ser o mandante do homicídio do adolescente Vítor, de 17 anos, ocorrido no último dia 24, em matagal do bairro Santo Cruzeiro, conforme noticiado pela Folha Regional.

Antes de chegar ao mandante, os investigadores haviam efetuado a apreensão de dois menores na sexta-feira (29/01), sob acusação de terem efetuados os cinco tiros contra Vítor. Os menores têm idades de 16 e 17 anos. Eles confessaram o crime e forneceram detalhes de como executaram a vítima.

As apurações dão conta de que a motivação do crime foi acerto referente ao tráfico de drogas. Com as informações dos executores, a Polícia Civil descobriu e prendeu o mandante, que se encontra à disposição da justiça, assim como os dois menores.

Conforme o delegado Bruno Marocco, o adolescente foi morto com tiros no braço, mão, pescoço, tórax e costas. “Foi uma execução. Percebemos que ele tinha lesões de defesa no braço, havia rastros de sangue no local em um trajeto de cinco metros, então, acreditamos que ele tentou correr antes de ser atingido por outro tiro nas costas”, explica o delegado.

Segundo o delegado regional, Dr. Gildeilson Almeida, as investigações continuam no sentido de arrecadar outros elementos e provas para concluir o inquérito policial e ainda apreender as armas usadas no homicídio.

“Tais prisões são extremamente importantes para dar uma resposta à sociedade e a justiça, e ainda, reafirmar o compromisso da Polícia Civil de prestar à sociedade investigação policial de excelência, reprimindo principalmente os crimes graves”, destaca Dr. Bruno Marocco em nota enviada à Folha Regional.