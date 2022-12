Colisão entre ônibus na BR-251

Acidente foi no trecho entre Curral de Dentro e Santa Cruz de Salinas

Na madrugada de sexta (23/12), por volta das 03 horas e 50 min, os militares do Corpo de Bombeiros na cidade de Salinas, foram acionados para comparecerem até a rodovia federal / BR-251, nas mediações do km 248, município de Santa Cruz de Salinas, para o atendimento de colisão entre dois ônibus de turismo.

O ônibus (BTR9E92) pertencente à empresa Novo Triunfo Turismo, conforme relatado pelo motorista (J.C.R.S. 63 anos) estava ocupado com 46 passageiros, dentre adultos, idosos e crianças.

Já o veículo (BTR-9296) pertencente à empresa HN Turismo, conforme relatado pelo motorista (J.C.R.S. 63 anos) estava ocupado com 25 passageiros, dentre adultos, idosos e crianças.

Conforme relatado no local, pelo motoristas dos ônibus das empresas Novo Triunfo Turismo, o mesmo veio a colidir contra a parte traseira do ônibus da empresa HN Turismo, momento em que seguiam no mesmo sentido da Bahia para São Paulo, vindo os veículos serem projetados para fora da pista..

Com a chegada dos militares ao local, foi realizada a sinalização e isolado o local, com o controle do tráfego até a chegada da Polícia Rodoviária Federal.

Com a cena segura e verificado que os passageiros dos 02 ônibus já haviam sido retirados dos veículos anteriormente a chegada dos militares e não mais se encontravam no local, foi realizada uma varredura visual no interior e no entorno desses veículos e assim verificado as presença de 04 motoristas, 02 de cada veículo, ambos conscientes e orientados, sendo os mesmos avaliados e procedidos os procedimentos pré-hospitalares, apresentando todos eles, ferimentos leves e posteriormente liberados no local, após terem dispensado o transporte até a unidade hospitalar.

As demais vítimas foram avaliadas pelas unidades SAMU das cidades de Salinas e Curral de Dentro, que compareceram ao local, onde foi relatado o transporte de 05 vitimas com ferimentos leves para a unidade hospitalar na cidade de Salinas e as demais envolvidas deslocaram para postos de combustíveis próximos.

O Corpo de Bombeiros, contou com o apoio de 02 viaturas do SAMU conforme citado anteriormente e 01 equipe da Polícia Rodoviária Federal da base de Salinas.

A pista permaneceu interditada parcialmente em meia pista, enquanto eram realizados os trabalhos.