Prefeitos Adaildo e Lucim são reeleitos no Cisarp

Chapa única foi aprovada por aclamação e consórcio projeta ampliação da estrutura.

Nesta sexta (16/12) os prefeitos de 12 cidades do Alto Rio Pardo estiveram reunidos em Taiobeiras para eleger a diretoria do biênio 2022/ 2023 no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo – CISARP. Não houve disputa e o prefeito Adaildo Rocha, popular Tampinha, de Curral de Dentro, foi reeleito presidente por aclamação.

A chapa única tinha o prefeito Vanderlúcio Oliveira, popular Lucim, de Indaiabira, como vice-presidente, que também foi reconduzido ao cargo. Os prefeitos José Saraiva (Zé de Bilé), de Santa Cruz de Salinas; Astor de Sá (Tuquinha), de Rio Pardo de Minas e João Carlos, de Berizal, completaram a chapa como conselheiros.

No balanço do primeiro mandato, o presidente reeleito Adaildo destacou a importância do Cisarp para a região, pois, segundo ele, cobre o vazio assistencial do SUS. “Estamos prestando uma série serviços de média e alta complexidade para todos os municípios consorciados, em um exemplar trabalho de parcerias”, ressaltou.

Para o segundo mandato, o prefeito Adaildo sonha mais alto e quer ampliar a infraestrutura do consórcio. “Vamos reformular a frota de ônibus que faz o transporte de pacientes em toda a região”, anunciou o presidente, informando que cinco ônibus novos serão comprados em 2023.

Outro projeto de Adaildo à frente do Cisarp é a construção de um Centro de Convenções para o consórcio em Taiobeiras. “Teremos um ambiente amplo e moderno para eventos institucionais, visando atender as necessidades do consórcio”, disse Adaildo.

A reeleição do prefeito de Curral de Dentro na presidência do Cisarp representa a união dos municípios da região, como destacado pelo prefeito Denerval Cruz, de Taiobeiras, no momento da votação: “Unidos para sempre”. “Nossa região precisa de parcerias fortes e comprometidas. E é isso que os cidadãos esperam da gente. Todos depositam em seus líderes as soluções dos problemas e precisamos lutarmos juntos para uma boa educação, saúde e infraestrutura”, disse Denerval.