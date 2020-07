Diretor do hospital de Taiobeiras faz desabafo

No início da noite desta quarta (01/07) o médico Nikolas Bastos, diretor do Hospital Santo Antônio, de Taiobeiras, usou sua rede social para fazer um duro desabafo em relação aos leitos de UTI montados exclusivos para atender pacientes com Covid-19. “Nossos leitos estão funcionando há pouco mais de 15 dias sem nenhum recurso extra e ainda aparecem engraçadinhos de outros municípios falando que os leitos são para a região. Quem montou os leitos foi o povo de Taiobeiras e seus bravos e competentes administradores”, desabafou o diretor.

Dr. Nikolas explicou para a Folha Regional que, a duras penas, o Hospital Santo Antônio, em parceria com a Prefeitura de Taiobeiras, conseguiu montar os oito leitos exclusivos para Covid com recursos próprios do município e que, até então, ninguém ajudou em nada. “Desde o dia 12 de maio que pedimos a habilitação no Ministério da Saúde e até agora nada, sendo que no próximo dia 15 já tenho que pagar os profissionais”, reclama o diretor.

Ele também lembrou que foi um árduo trabalho “para arrumar maneiras de abrirmos os leitos com recursos próprios”. “Não ficamos sentados esperando a epidemia chegar”, alfinetou o médico. “Todos os municípios do estado receberam os recursos, não montou quem não quis”, afirmou.

Questionado pela Folha Regional se é possível priorizar atendimentos aos pacientes de Taiobeiras, já que os leitos são de recursos próprios, o diretor disse que “na teoria sim”, mas para conseguir habilitação no Ministério da Saúde é preciso disponibilizar os leitos no ‘SUS Fácil’. “Sem credenciamento e nenhum tipo de ajuda, só conseguimos atender a todos no máximo mais 15 dias”, alerta o diretor, que espera a liberação dos R$ 480 mil prometidos pelo estado.

Folha Regional questionou o prefeito Danilo Mendes sobre o andamento do credenciamento. “Tudo é muito moroso no serviço público, mas estamos confiantes no credenciamento pelo estado”, disse o prefeito, lembrando que Taiobeiras nunca negou atendimento para ninguém. "Fato é que, se o governo não pagar, deixarei de fazer obras para pagar o funcionamento dos leitos, até quando conseguirmos", garantiu Danilo à Folha Regional.

O secretário de Saúde de Taiobeiras, Eduardo Silva, disse que além dos leitos de Taiobeiras, existem outros 890 leitos aguardando credenciamento em Minas.