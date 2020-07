Salinas solicita outra vaga em UTI de Taiobeiras

Pelo que tudo indica, a situação da pandemia em Salinas é muito mais grave do que se possa imaginar... Nesta quarta (01/07) os sete leitos de UTI recém divulgados pela Secretaria de Saúde da cidade já estão com 100% de ocupação, com isso, foi feita outra solicitação de leito para paciente grave no Hospital de Taiobeiras.

Folha Regional apurou que o paciente de 69 anos, morador do bairro Industrial, precisou ser transferido com urgência para Taiobeiras. No pedido de transferência para a “Regulação de Leitos” alegou-se superlotação dos leitos em Salinas.

O paciente deu entrada na UTI de Taiobeiras no final da tarde de quarta e o quadro é grave. No momento, cinco dos oito leitos de Taiobeiras estão ocupados com pacientes de cidades vizinhas, são três de Salinas, um de Curral de Dentro e um de Rio Pardo de Minas.

Uma fonte do Hospital de Taiobeiras, em contato com a Folha Regional, disse que Salinas encheu os sete leitos com pacientes estáveis, sem nenhuma necessidade de oxigênio suplementar; e está mandando os graves para Taiobeiras.

Outra fonte, também do hospital de Taiobeiras, disse que a UTI de Salinas “não tem condições de tratar pacientes graves” e é só propaganda, pois ainda não há credenciamento do serviço.

Folha Regional acionou a Secretária de Saúde de Salinas, Marlúcia Maia, que confirmou a superlotação nesta quarta. Em relação a denúncia de que os leitos estão sendo ocupados por pacientes estáveis, Marlúcia refutou. “Todos os pacientes estão graves. O paciente de Covid evolui muito rápido”, explicou a secretária, afirmando existir muita responsabilidade com os pacientes internados no hospital de Salinas.

Questionada sobre a transferência de pacientes graves para Taiobeiras, Marlúcia disse que “quem regula é a Central de Regulação de Leitos”. “Eles mandam para onde tem vagas”, disse.

Sobre a capacidade de tratamento nos leitos de UTI de Salinas, a secretária garantiu: “Estamos com profissionais capacitados e responsáveis”, ressaltando que é preciso trabalhar em equipe e que Salinas está preparada para assistir qualquer município da região que precisar de leito. “Sempre estaremos de braços abertos para ajudar qualquer um, não somos maiores ou menores que ninguém, temos que unir forças”, concluiu.