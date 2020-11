Alto Rio Pardo já soma 36 mortes por Covid-19

Região acumula 1.807 casos confirmados, 63 ainda estão ativos

Enquanto os políticos só pensam em votos, a pandemia continua com força na microrregião Alto Rio Pardo. Conforme a Secretaria de Estado de Saúde, 12 das 17 cidades da região permanecem com casos ativos nesta quarta (04/11). No total, são 63 infectados ativos nas seguintes cidades: Águas Vermelhas (7), Curral de Dentro (2), Divisa Alegre (1), Fruta de Leite (1), Montezuma (4), Ninheira (3), Rio Pardo de Minas (12), Salinas (29), Santa Cruz de Salinas (1), São João do Paraíso (1), Taiobeiras (1) e Vargem Grande do Rio Pardo (1).

As mortes foram registradas em 11 cidades do Alto Rio Pardo, totalizando 36 óbitos: Curral de Dentro (1), Divisa Alegre (1), Fruta de Leite (2), Novorizonte (2), Rio Pardo de Minas (2), Rubelita (1), Salinas (16), Santa Cruz de Salinas (2) Santo Antônio do Retiro (1), São João do Paraíso (1) e Taiobeiras (7).

Ainda conforme a Secretaria de Estado de Saúde, são 1.794 casos confirmados de Covid-19 no Alto Rio Pardo: Águas Vermelhas (79), Berizal (8), Curral de Dentro (42), Divisa Alegre (33), Fruta de Leite (30), Indaiabira (40), Montezuma (9), Ninheira (41), Novorizonte (8), Rio Pardo de Minas (207), Rubelita (7), Salinas (690), Santa Cruz de Salinas (21), Santo Antônio do Retiro (83), São João do Paraíso (140), Taiobeiras (343) e Vargem Grande do Rio Pardo (26).