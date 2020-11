Articulação de projeto minerário ganha apoio da Sudene

Após denúncia do vereador de oposição Evandro Pinho (PDT), o Ministério Público de Salinas, por meio do promotor Jean Ernane Mendes, propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, pedindo a cassação do registro da candidatura do prefeito Zé Prates (PSD), que concorre à reeleição. O promotor pede também a inelegibilidade por oito anos.Conforme as denúncias apresentadas pelo vereador Evandro, o prefeito Zé Prates vem abusando do poder de autoridade e político ao efetuar massiva contratação de servidores sem concurso e sem finalidade, apenas com o intuito de angariar votos.De acordo as denúncias do vereador, entre os meses de julho e agosto as despesas com pessoal na Prefeitura de Salinas aumentaram em R$ 360 mil, mesmo com a proibição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda aumento com pessoal no final do mandato.Com as denúncias, o promotor instaurou procedimento para apurar as denúncias. Mas, conforme o promotor, a prefeitura não atendeu a requisição ministerial, negando i…