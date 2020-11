Carreatas devem “ferver” Taiobeiras neste sábado

PM reforçada: Dois candidatos anunciaram carreatas para a tarde de hoje

Duas das campanhas para prefeito de Taiobeiras agendaram carreatas para a tarde/noite deste sábado (14/11) e a expectativa é de que as ruas da cidade ficarão fervilhantes, já que serão os últimos atos de campanha antes da votação que ocorrerá neste domingo (15).

As aglomerações geradas pelos atos de campanhas estavam proibidas em Taiobeiras após decisão da juíza Juliana Campos em representação do Ministério Público. No entanto, a coligação do candidato Denerval (PSDB) entrou com mandado de segurança no Colegiado do Tribunal e conseguiu derrubar a liminar concedida por Dra. Juliana, que previa eventos com no máximo 30 pessoas.

Com a decisão favorável, a campanha de Denerval agendou, de imediato, uma caminhada na sexta (13) e anunciou uma carreata para este sábado (14), com concentração na rotatória do bairro Newton Júnior.

Paralelamente, a campanha de Carlito Arruda (PDT) também aproveitou a decisão e tomou as mesmas decisões, fazendo caminhada na sexta e agendando carreata para este sábado, com concentração na Avenida do Contorno, meados do bairro Bom Jardim.

Resumindo: a expectativa é de clima hostil pelas ruas da cidade na tarde/noite deste sábado.

Folha Regional fez contato com Sargento André, assessor de Comunicação da Polícia Militar. Ele informou que Taiobeiras recebeu reforço para as eleições e a preocupação é com os pontos de encontros da cidade, pois as carreatas serão em horários que as pessoas bebem, podendo surgir conflitos.

O Tenente Coronel Carlos de Freitas, comandante da PM, disse à reportagem que, com os reforços recebidos, montou um esquema especial para fazer frente às demandas.