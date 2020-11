Cartilha do TRE proíbe concentração de pessoas com camisas padronizadas

Pesquisa foi realizada no último dia 06 de novembro e registrada no TSE com o nº MG/06724/2020O Instituto de Pesquisa Database realizou pesquisa em Cachoeira do Pajeú no último dia 06 de novembro, com 366 entrevistas e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral – TSE com o nº MG-06724/2020. O instituto de pesquisa foi contratado pela campanha do próprio candidato Geraldo Duarte.O instituto perguntou aos entrevistados: “Se as eleições para Prefeito e Vice-Prefeito de Cachoeira de Pajeú fossem hoje, em qual destes candidatos votaria?”. Neste cenário do Database, o candidato Geraldo Duarte (PTB) tem 39,3% dos votos, enquanto que Neile Lima (Republicanos) aparece com 34,7% dos votos.Ainda conforme o Database, 18% dos eleitores não sabem ou não responderam em quem vão votar, outros 7,9% vão votar em branco ou nulo.O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 5% para mais ou para menos.