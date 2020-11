MP investiga Zé Prates por contratações em período eleitoral

Promotor alega uso dos recursos da pandemia para contratar com fins eleitorais

Após denúncia do vereador de oposição Evandro Pinho (PDT), o Ministério Público de Salinas, por meio do promotor Jean Ernane Mendes, propôs Ação de Investigação Judicial Eleitoral – AIJE, pedindo a cassação do registro da candidatura do prefeito Zé Prates (PSD), que concorre à reeleição. O promotor pede também a inelegibilidade por oito anos.

Conforme as denúncias apresentadas pelo vereador Evandro, o prefeito Zé Prates vem abusando do poder de autoridade e político ao efetuar massiva contratação de servidores sem concurso e sem finalidade, apenas com o intuito de angariar votos.

De acordo as denúncias do vereador, entre os meses de julho e agosto as despesas com pessoal na Prefeitura de Salinas aumentaram em R$ 360 mil, mesmo com a proibição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que veda aumento com pessoal no final do mandato.

Com as denúncias, o promotor instaurou procedimento para apurar as denúncias. Mas, conforme o promotor, a prefeitura não atendeu a requisição ministerial, negando informações sobre os contratados para as barreiras sanitárias.

As apurações do MP apontam que desde o mês de janeiro foram contratadas 516 pessoas. Na ação, o promotor alega que, mesmo com o fim das barreiras, os contratados não foram dispensados, sendo escalados para “barreiras sanitárias móveis”, nas quais os contratados perambulam pela cidade “sem que nenhum serviço público de saúde seja efetivamente prestado”, conforme alega o promotor na AIJE.

Agora, o promotor aguarda relatório da Caixa Econômica Federal para saber quantas “contas salários” foram abertas em Salinas a partir do mês de agosto.

Respostas – Por telefone, o prefeito Zé Prates disse à Folha Regional que não vai se manifestar, pois ainda não foi intimado. Ele disse que confia na justiça e garante que não existe nenhum ato irregular na Prefeitura de Salinas.

Em relação à denúncia, o prefeito disse que não vai ficar perdendo tempo com denúncias que parte de adversários. “Eles estão com enxurrada de ações, mas nenhuma vingou. Não tenho nenhum temor disso, pois já conheço o jogo deles. Não querem a disputa e por isso ficam apelando para denúncias infundadas”, disse o candidato a reeleição.