Ação de policial gera polêmica em Retiro

Imagens mostram confusão após cidadão filmar abordagem policial no Centro da cidade

Dois vídeos de ângulos diferentes estão viralizando nas redes sociais. As imagens foram gravadas na Praça Central de Santo Antônio do Retiro e mostram um policial à paisana, com a viatura parada no meio da rua, verbalizando com um motoqueiro que estaria acelerando pela cidade, momento em que várias pessoas estavam na praça comemorando a vitória do prefeito eleito Ivo do Sindicato (Cidadania).

A ação estava sendo filmada por moradores presentes, ocasião em que um policial portando arma longa foi em direção ao cidadão Meceziu Maurício Rocha, 35 anos, profissão pedreiro, que deu a sua versão à Folha Regional: “Ele veio em minha direção, derrubou o meu celular com a arma e desferiu socos, coronhadas e um tapa no rosco”, relata o pedreiro para a reportagem. “Ele ficou pedindo para que eu reagisse, mas fiquei quieto. Aí ele me algemou e me levou para o Destacamento, onde me deu mais socos na barriga”, completa Meceziu.

O pedreiro informa não ter passagem pela polícia, e relata que foram disparados dois tiros na praça, gerando correria de crianças e mulheres.

Ainda conforme a versão do pedreiro, que mora em São Paulo e estava na cidade apenas para votar, ele foi levado algemado para Taiobeiras, onde fez o corpo de delito e foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil, sob acusação de desacato e resistência. “Sem explicações, a mulher do hospital não quis entregar cópia do corpo de delito e na delegacia assinei um documento e fui liberado”, relata o pedreiro, que vai oficializar reclamação no Ministério Público.

A reportagem procurou Sargento Vilela para a apresentar a sua versão sobre o ocorrido, mas o regulamento na Polícia Militar não permite manifestações nesses casos. “Tenho a versão como se deu conforme as testemunhas... Tudo virá à tona com o devido processo legal”, disse o Sargento.

Nota de Esclarecimento do Comando da PM

Folha Regional procurou a Assessoria de Imprensa da 2ª Companhia Independente da Polícia Militar, que comanda a cidade de Santo Antônio do Retiro. Por nota, o comando informa que tomou conhecimento dos vídeos que circulam nas redes sociais, cuja as imagens teriam sido gravadas na tarde do dia 16 de novembro.

A Assessoria informa que “será instaurado um procedimento administrativo para apurar o caso, levando-se em conta as imagens veiculadas, e outros meios de provas legais e disponíveis para elucidação do evento”. “Somente depois de concluída a investigação, sob a égide do devido processo legal, é que estaremos aptos a emitir parecer assertivo sobre a atuação policial”, diz a nota da Polícia Militar.