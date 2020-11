Prefeito Danilo recua e homenagem a Joel Cruz é retirada

Vexame histórico: sob constrangimentos, escultura foi instalada e retirada no mesmo dia de Praça Pública de Taiobeiras



Por pressão e diante da enorme repercussão negativa, o prefeito de Taiobeiras, Danilo Mendes (PSDB), se viu diante uma polêmica impensada, obrigando-o a recuar, fato que aumentou ainda mais os constrangimentos diante da opinião pública, da mídia e da família do ex-prefeito Joel da Cruz Santos.

A explosiva história começou na sexta (27/11), quando a Prefeitura instalou uma escultura metálica do ex-prefeito Joel da Cruz Santos na recém-revitalizada Praça Januário Martins, no Centro da cidade, onde foram instalados brinquedos infantis.

Assim que a escultura foi instalada iniciaram as críticas dos “julgadores de plantões” na mais conservadora cidade do Norte de Minas. A enorme repercussão foi imediata e o prefeito apagou uma postagem nas suas redes sociais em que explicava a homenagem e mostrava fotos e vídeos da escultura. E para piorar, a InterTV noticiou as imagens no jornal MGTV, abalando ainda mais o projeto da prefeitura.

Nota publicada pelo prefeito Danilo Mendes nas redes sociais





O prefeito publicou uma ‘nota de esclarecimento’ nas redes sociais explicando que a “

escultura do ex-prefeito é parte das obras do Projeto Faces da História, que foi idealizado com o objetivo de reconhecer a história político-administrativa de todos os gestores do Município” e que “foi instalada na Praça por ser o endereço dos pais do ex-prefeito”.

Para aumentar ainda mais o constrangimento, o prefeito Danilo determinou a retirada da escultura da praça e informou que irá “avaliar a melhor forma” de levar o projeto adiante.

Fato é que, houve quem criticou e quem defendeu a homenagem, já que Joel foi eleito prefeito de Taiobeiras por quatro mandatos e são inúmeros os seus feitos pelo desenvolvimento da cidade.

Folha Regional ouviu um parente do ex-prefeito, que pediu para não se identificar. “Ele estava quieto no canto dele e não pediu para ser homenageado. Inventaram a homenagem mas não tiveram pulso para enfrentar a fúria dos raivosos, muitos deles pessoas que viveram às custas de Joel e hoje jogam pedras. Quando Joel estava no poder, muitas dessas pessoas que o apedrejam hoje viviam bajulando. Tem gente que formou até filhos nas costas de Joel”, lamenta o parente.

Situação jurídica – Atualmente, o ex-prefeito, que tem 82 anos, cumpre condenação por crimes de estupro e abuso sexual de crianças e adolescentes. Ele foi preso desde abril de 2016, quando se encontrava foragido em uma fazenda no município de Curionópolis, no Pará. Atualmente cumpre prisão domiciliar em um condomínio de Montes Claros.

Desde então, a defesa de Joel Cruz sustenta que ele é inocente e que tudo não passa de perseguição política dos seus adversários, que teriam usado de todas as artinhas para lhe retirar do poder no município.