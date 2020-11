Vereadores contra ‘CPI das Pedras’ perderam eleições

Imagens mostram confusão após cidadão filmar abordagem policial no Centro da cidade Dois vídeos de ângulos diferentes estão viralizando nas redes sociais. As imagens foram gravadas na Praça Central de Santo Antônio do Retiro e mostram um policial à paisana, com a viatura parada no meio da rua, verbalizando com um motoqueiro que estaria acelerando pela cidade, momento em que várias pessoas estavam na praça comemorando a vitória do prefeito eleito Ivo do Sindicato (Cidadania). A ação estava sendo filmada por moradores presentes, ocasião em que um policial portando arma longa foi em direção ao cidadão Meceziu Maurício Rocha, 35 anos, profissão pedreiro, que deu a sua versão à Folha Regional: “ Ele veio em minha direção, derrubou o meu celular com a arma e desferiu socos, coronhadas e um tapa no rosco ”, relata o pedreiro para a reportagem. “ Ele ficou pedindo para que eu reagisse, mas fiquei quieto. Aí ele me algemou e me levou para o Destacamento, onde me deu mais socos na barriga ”, c