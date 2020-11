PSDB divulga pesquisa apontando Denerval com 54%

Liderança de Denerval é apontada por pesquisa contratada pelo próprio partido



Ao amanhecer desta quarta (11/11) a campanha de Denerval Germano (PSDB) divulgou uma pesquisa contratada pelo próprio partido, o PSDB de Minas, na qual mostra o candidato tucano com 54% dos votos. Em seguida vem o candidato do PDT, Carlito Arruda com 27%. Os candidatos Professor Levon e Zé Vânio aparecem com 1%.

Conforme o levantamento, 14% dos eleitores não responderam em quem vão votar.

Segundo o registro no TSE, com o número MG-04761/2020, as entrevistas foram feitas nos dias 30 de outubro e 01 de novembro, e o pedido de registro foi feito cinco dias depois, no último dia 05 de novembro.

A pesquisa foi contratada pelo Diretório do PSDB em Minas Gerais junto ao Instituto Leal M, de Belo Horizonte. Foram 450 pessoas entrevistadas e a margem de erro é de 5% para mais ou menos.

Folha Regional não conseguiu o gráfico original da pesquisa junto à Assessoria de Comunicação do PSDB de Taiobeiras.

Repercussão

Enquanto os correligionários do candidato Denerval comemoram, os opositores contestam. O candidato Zé Vânio (PODEMOS) disse que “pesquisa é uma coisa e a verdade é outra”. Ele cita exemplo de pesquisas que apontavam o governador Romeu Zema com 5% e depois venceu a eleição com 71% dos votos.

O candidato Levon disse que pesquisas internas revelam um quadro diferenciado e que o povo demonstra um desejo profundo de mudança. “O mais importante agora é pedir voto, conversar com as pessoas. É isso que estou fazendo com muito empenho”, disse o candidato.

O candidato Carlito repudiou, segundo ele, a tentativa de burlar o processo eleitoral. “O adversário divulgou números comprados pelo próprio partido, que é conhecido nacionalmente pela sua forma corrupta de fazer política”, disse Carlito. “Os números destoam da realidade das ruas. Nem os próprios simpatizantes acreditam nessa mentira que estão tentando emplacar”, completou.