Carro de Taiobeiras foi clonado no Rio de Janeiro

Proprietária do veículo estava recebendo multas feitas no município de Itaguaí (RJ).

Nesta sexta (09/01) a Polícia Civil de Taiobeiras, em ação conjunta com a Civil do Rio de Janeiro, conseguiu apreender um veículo clonado no município de Itaguaí (RJ).

O automóvel VW/Voyage, cor Prata, ano 2010, foi localizado com sinais de adulteração dos identificadores, enquanto o veículo original permanece registrado em nome de uma moradora de Taiobeiras.

As investigações tiveram início em setembro de 2025, após a proprietária procurar a delegacia local relatando o recebimento de multas de trânsito oriundas do Rio de Janeiro, apesar de nunca ter circulado naquele estado com o veículo.

Durante os levantamentos, a Polícia Civil submeteu o automóvel registrado em Taiobeiras à Perícia Oficial, que confirmou tratar-se do veículo original, com todos os sinais identificadores preservados e sem indícios de adulteração.

A partir da integração entre as áreas de inteligência das duas instituições, foi identificado um segundo veículo com os mesmos dados, em circulação no Rio de Janeiro. Após a troca de informações, policiais do Rio localizaram e apreenderam o veículo clonado, que estava em posse de uma mulher. Ela informou ter adquirido o automóvel por meio de negociação informal intermediada por rede social, sem verificação de procedência.