Denerval oficializa pré-candidatura a deputado estadual

Prefeito de Taiobeiras precisa renunciar até dia 04 de abril e ainda não definiu o partido.

Depois de “sentir o clima” na cidade e na região, o prefeito Denerval Cruz, de Taiobeiras, declarou oficialmente que é pré-candidato a deputado estadual nas eleições 2026. Para isso, ele precisa renunciar ao mandato de chefe do Executivo até 6 meses antes do primeiro turno das eleições. Ou seja: no máximo até o próximo dia 04 de abril, já que as eleições ocorrerão em 04 de outubro.

A desincompatibilização do cargo de prefeito é um processo obrigatório e em caráter definitivo, nesse caso, o vice-prefeito Danilo Mendes assume o cargo de prefeito de Taiobeiras automaticamente.

Folha Regional questionou Denerval por qual partido será a candidatura. “O partido não está definido ainda. Vou definir isso mais na frente. Vou analisar as circunstâncias de cada partido com mais cuidado”, disse o prefeito.

Até então, a maior possibilidade é de Denerval ir para o partido União Brasil, cujo o presidente da legenda em Minas Gerais é o deputado federal Marcelo de Freitas. “É uma possibilidade sim devido a parceria com Marcelo, mas ainda tenho tempo para estudar melhor e tenho outras propostas também”, declarou o pré-candidato.

O prazo para definir a filiação partidária também é de seis meses antes do pleito.



