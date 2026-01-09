Denerval oficializa pré-candidatura a deputado estadual
|Prefeito de Taiobeiras precisa renunciar até dia 04 de abril e ainda não definiu o partido.
Depois
de “sentir o clima” na cidade e na região, o prefeito Denerval Cruz, de
Taiobeiras, declarou oficialmente que é pré-candidato a deputado estadual nas
eleições 2026. Para isso, ele precisa renunciar ao mandato de chefe do
Executivo até 6 meses antes do primeiro turno das eleições. Ou seja: no máximo
até o próximo dia 04 de abril, já que as eleições ocorrerão em 04 de outubro.
A
desincompatibilização do cargo de prefeito é um processo obrigatório e em caráter
definitivo, nesse caso, o vice-prefeito Danilo Mendes assume o cargo de
prefeito de Taiobeiras automaticamente.
Folha
Regional questionou Denerval por qual partido será a candidatura. “O
partido não está definido ainda. Vou definir isso mais na frente. Vou analisar
as circunstâncias de cada partido com mais cuidado”, disse o prefeito.
Até
então, a maior possibilidade é de Denerval ir para o partido União Brasil, cujo
o presidente da legenda em Minas Gerais é o deputado federal Marcelo de
Freitas. “É uma possibilidade sim devido a parceria com Marcelo, mas ainda tenho
tempo para estudar melhor e tenho outras propostas também”, declarou o
pré-candidato.
O
prazo para definir a filiação partidária também é de seis meses antes do pleito.
