Erro clássico: pequenos negócios usam conta pessoal para pagar despesas da empresa

Separação entre finanças pessoais e empresariais segue como desafio no controle financeiro das pequenas empresas.

O Sebrae revela que a separação entre finanças pessoais e empresariais ainda não é uma prática consolidada entre os pequenos negócios. De acordo com o levantamento “Hábitos Financeiros dos Pequenos Negócios”, mais de seis em cada dez empreendedores utilizam a conta bancária pessoal para arcar com despesas da empresa, prática que evidencia fragilidades na organização financeira desses negócios.

O estudo aponta que esse comportamento pouco evoluiu nos últimos anos. Atualmente, cerca de 60% dos entrevistados declararam realizar pagamentos empresariais com recursos da conta pessoal, mesmo com o fácil acesso a soluções financeiras específicas para empresas, a informalidade no controle financeiro permanece como um desafio recorrente.

Especialistas apontam que a separação entre as finanças é um ponto essencial para a saúde do negócio. O ideal é que haja uma separação da conta pessoal da conta do negócio para que todas as receitas e despesas do negócio possam ser contabilizadas sem serem contaminadas por movimentos de ordem pessoal.

Os dados do levantamento mostram que o uso da conta pessoal tende a diminuir conforme aumenta o porte da empresa, o que sugere maior nível de formalização e estrutura contábil nos negócios de médio porte. Ainda assim, a prática é significativa em todos os segmentos analisados.

O estudo também analisou como os pequenos empreendedores realizam o controle financeiro das empresas. Segundo os dados, metade dos donos de pequenos negócios ainda possui uma gestão considerada precária. Apenas 30% utilizam planilhas no computador para acompanhar receitas e despesas.

Outros 25% fazem esse controle por meio de anotações em caderno, enquanto 20% recorrem a aplicativos ou sistemas digitais. Há ainda 13% que delegam essa tarefa ao contador, e 10% afirmam não manter qualquer tipo de controle financeiro. Um pequeno grupo, de 3%, não soube ou não respondeu.

O levantamento reforça, ainda mais, o papel estratégico da contabilidade e da educação financeira na profissionalização dos pequenos negócios, especialmente em um cenário de maior exigência por transparência, organização e sustentabilidade financeira.