Operação derruba quatro pontos de drogas em Taiobeiras
|Além de cocaína e maconha, traficantes vendiam ecstasy, LSD e drogas sintéticas.
A
Polícia Civil, com apoio da Militar, deflagrou operação de combate ao tráfico
de drogas em Taiobeiras, culminando na apreensão de tabletes e porções de
maconha, papelotes e pasta base de cocaína, pedras de crack, frascos de
lança-perfume, comprimidos de ecstasy/MDMA, além de substâncias sintéticas e
cartelas de LSD.
O
foco da operação conjunta foi o enfrentamento à comercialização ilícita de
entorpecentes e à criminalidade associada ao narcotráfico na região, sendo cumpridos
mandados de busca e apreensão em quatro imóveis.
Também
foram encontrados materiais utilizados no tráfico de drogas, como balança de
precisão, máquina de cartão, rádio comunicador, anotações relacionadas à
comercialização de entorpecentes, embalagens para fracionamento de drogas,
munições de diversos calibres, coldre tático e porta-carregadores.
Em
um dos imóveis, os policiais localizaram um sistema de monitoramento – com
câmeras de vigilância e cães de grande porte – utilizado para dificultar a ação
das forças de segurança.
Os
imóveis alvos eram utilizados para armazenamento, fracionamento e
comercialização clandestina de drogas na cidade, onde haviam intensa
movimentação de pessoas e veículos, principalmente nos períodos da tarde e à
noite, característica compatível com o tráfico varejista de drogas.
As
investigações continuam com a análise do material apreendido, realização de
perícias e identificação de possíveis envolvidos e ramificações criminosas na
região.
Num adianta nada , prende uns e outros piores estão soltos.ResponderExcluir
Parabéns aos envolvidos está praga só acaba com denuncia não se calem denunciem um hora PF bate na porta dos grandesResponderExcluir