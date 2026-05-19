Operação derruba quatro pontos de drogas em Taiobeiras

Além de cocaína e maconha, traficantes vendiam ecstasy, LSD e drogas sintéticas.

A Polícia Civil, com apoio da Militar, deflagrou operação de combate ao tráfico de drogas em Taiobeiras, culminando na apreensão de tabletes e porções de maconha, papelotes e pasta base de cocaína, pedras de crack, frascos de lança-perfume, comprimidos de ecstasy/MDMA, além de substâncias sintéticas e cartelas de LSD.

O foco da operação conjunta foi o enfrentamento à comercialização ilícita de entorpecentes e à criminalidade associada ao narcotráfico na região, sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em quatro imóveis.

Também foram encontrados materiais utilizados no tráfico de drogas, como balança de precisão, máquina de cartão, rádio comunicador, anotações relacionadas à comercialização de entorpecentes, embalagens para fracionamento de drogas, munições de diversos calibres, coldre tático e porta-carregadores.

Em um dos imóveis, os policiais localizaram um sistema de monitoramento – com câmeras de vigilância e cães de grande porte – utilizado para dificultar a ação das forças de segurança.

Os imóveis alvos eram utilizados para armazenamento, fracionamento e comercialização clandestina de drogas na cidade, onde haviam intensa movimentação de pessoas e veículos, principalmente nos períodos da tarde e à noite, característica compatível com o tráfico varejista de drogas.

As investigações continuam com a análise do material apreendido, realização de perícias e identificação de possíveis envolvidos e ramificações criminosas na região.