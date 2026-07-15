Fies 2026 disponibiliza 8 mil vagas em Minas Gerais
|Ao todo, são ofertadas 75,5 mil vagas para ingresso no segundo semestre de 2026 em 1.274 instituições privadas de ensino superior em todo o país. As inscrições são gratuitas e vão até sexta (17), pelo Portal Acesso Único.
Por
meio do Fundo de Financiamento da Estudantil (Fies), o Ministério da Educação
(MEC) disponibiliza 8.085 vagas em instituições privadas de
educação superior em Minas Gerais, para o segundo semestre de 2026. As
inscrições para o processo seletivo são totalmente gratuitas e estão abertas
até sexta-feira, 17 de julho, por meio do Portal Acesso Único ao Ensino
Superior.
Para
se inscrever no processo seletivo, é necessário que o candidato tenha
participado de ao menos uma das edições do Exame Nacional de Ensino Médio
(Enem) desde 2010, tenha obtido uma média superior ou igual a 450 pontos e não
tenha zerado a redação.
Cronograma completo do Fies:
Inscrições: 14 a 17 de julho
Resultado: 30 de julho
Complementação das inscrições: 31 de julho a 4 de agosto
Lista de Espera: 7 a 24 de setembro
Fies Social – O processo seletivo
do Fies inclui a reserva de 50% das vagas para estudantes com renda familiar
por pessoa de até meio salário-mínimo e com inscrição ativa no Cadastro Único
para programas sociais do governo federal (CadÚnico). Pré-selecionados que
atendam às regras do Fies Social poderão financiar até 100% dos encargos
educacionais, de modo a cobrir os valores das mensalidades.
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