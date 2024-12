31 cidades da região recebem Selo Unicef 2024

Oito municípios são da microrregião Alto Rio Pardo, dentre eles: São João do Paraíso (foto).

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) entregou o “Selo Unicef” para 923 municípios do Brasil, dentre eles, 31 do Norte de Minas e Vale Jequitinhonha. Entre os premiados com o certificado, estão oito municípios do Alto Rio Pardo: Berizal, Divisa Alegre, Fruta de Leite, Ninheira, Rio Pardo de Minas, Salinas, São João do Paraíso e Taiobeiras.

Recebem o Selo as cidades que estão em regiões mais vulneráveis do Brasil e trabalharam para melhorar as políticas públicas voltadas a crianças e adolescentes, entre os anos de 2021 e 2024. O prêmio observa três indicadores: saúde, educação e proteção contra violência; sendo preciso que cada município cuide bem da primeira infância e da adolescência; melhorando a educação e investindo na saúde física e metal de meninas e meninos, além de desenvolver ações que proteja crianças e adolescentes das violências.

“Não estamos falando das cidades com os melhores indicadores, mas das cidades que mais melhoraram em relação à situação em que elas estavam em 2021”, explica Youssouf Abdel-Jelil, Representante do UNICEF no Brasil.

Um exemplo de avanço entre os municípios premiados com o Selo Unicef são as coberturas vacinais. A média nacional de cobertura entre os anos de 2020 e 2023 para a vacina Tríplice Viral aumentou 2,6%, enquanto que nos municípios certificados pelo Selo o aumento foi de 17,7%.

Confira a relação de municípios certificados com o Selo Unicef no Norte de Minas e Vale Jequitinhonha: Cachoeira de Pajeú, Araçuaí, Berizal, Bonito de Minas, Catuti, Coração de Jesus, Cristália, Diamantina, Divisa Alegre, Espinosa, Francisco Badaró, Fruta de Leite, Itacarambi, Jaíba, Janaúba, Manga, Minas Novas, Montalvânia, Montes Claros, Ninheira, Padre Paraíso, Pai Pedro, Pedra Azul, Pirapora, Rio Pardo de Minas, Rubim, Salinas, São João do Pacuí, São João do Paraíso, Taiobeiras e Verdelândia.