Escola de Salinas encerra 2024 com conquistas históricas

Escola Estadual Coronel Idalino Ribeiro também foi reformada e ampliada.

2024 foi um ano promissor para a Escola Estadual Coronel Idalino Ribeiro, de Salinas. Além de seus alunos se destacarem em diferentes áreas, o educandário, maior da rede estadual no Alto Rio Pardo, ganhou a esperada reforma, cuja comunidade aguardava há 20 anos. "Antes da reforma, a escola enfrentava dificuldades com a restrição de sua estrutura, o que impactava diretamente a sensação de pertencimento da comunidade escolar. Agora, além das melhorias, ganhamos também a ampliação do refeitório", vibra a diretora Mistânia Meireles. “A escola voltou a ser vista pela sua beleza e importância para a comunidade. A reforma não é apenas estrutural, mas também simbólica, pois devolve aos nossos alunos e servidores o orgulho e a sensação de pertencimento”, completou.

A escola passou a contar com projetores em todas as salas, televisores smart e acesso à internet com repetidores, proporcionando a criação de uma rádio escolar e um podcast, ferramentas que tornam o aprendizado mais interativo. "São muitos melhorias, como: mobiliários modernos para alunos e professores, laboratórios equipados, salas temáticas e áreas renovadas para práticas esportivas", relata a diretora.

Para 2025, a intenção da diretoria é fazer novos investimentos, especialmente na estrutura, como instalação de ar condicionado em todas as salas, reforma das quadras esportivas e ampliação da troca da iluminação por led.

Alunos que brilham

Alunos João Guilherme e Sabrina com a diretora Mistânia

A Escola Estadual Coronel Idalino Ribeiro também se destaca pelo aprendizado. O educandário foi o único do Alto Rio Pardo que teve alunos selecionados pelo Programa Passaporte Mineiro do Conhecimento, cujo objetivo é selecionar estudantes da rede estadual (ensino médio) que se destacam pelo desempenho escolar, proficiência e envolvimento social.

Os alunos salinenses selecionados foram João Guilherme Ruas e Sabrina Costa, que vão embarcar para intercâmbio com outros países com todo pago. "Eles vão estudar fora do país por um ano, conhecendo novas culturas e experiências", disse Mistânia.

Outro aluno que ganhou destaque nacional foi Charles Eduardo, que disputou duas finais dos Jogos Nacionais Paralímpicos na modalidade "Tênis de Mesa" individual e em dupla, colocando a medalha nacional do individual no peito. "O título de Charles resume o trabalho de inclusão que fazemos na nossa escola", disse Mistânia, lembrando que o ano de 2024 é encerrado com o sentimento de gratidão e dever cumprido. "Cada vitória de nossos alunos é um reflexo do trabalho de uma equipe comprometida e de uma gestão que busca sempre o melhor para nossa escola", concluiu.