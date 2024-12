Governo começa a cobrar IPVA em fevereiro

Estimativa é arrecadar R$ 11,9 bilhões com o imposto.

No dia 03 de fevereiro o Governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF/MG) vai começar a cobrar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) para o ano de 2025. A escala de vencimentos da primeira parcela, ou pagamento em cota única, vai de 3 a 7 de fevereiro, de acordo com o final de placa do veículo.

Para 2025, o estado de Minas Gerais vai receber IPVA de 11.650.766 veículos, sendo 448.846 veículos a mais do que o ano de 2024. Isso representa R$ 1,2 bilhão a mais na arrecadação do IPVA. O governo estima que serão arrecadados R$ 11,9 bilhões com o imposto em 2025.

Bom Pagador - O proprietário que pagou em dia todos os débitos do veículo nos anos de 2024 e 2023 ainda terá, automaticamente, o desconto extra de 3% do programa Bom Pagador. Ou seja, quem tiver o benefício do "Bom Pagador" e optar por pagar em cota única, poderá deduzir quase 6% do IPVA.

Base de cálculo e valores - Os proprietários de veículos que não concordam com os valores da cobrança têm até 15 dias corridos para enviar recurso à Secretaria de Fazenda. A base de cálculo e o valor do imposto podem ser consultados no Diário Eletrônico da SEF/MG.