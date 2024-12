Servidores de Rubelita vão virar o ano sem o pagamento de dezembro

Reunião na Câmara após as eleições já indicava a falta de recursos.

A repercussão pela falta de pagamento dos servidores municipais de Rubelita, referente ao mês de dezembro, é enorme. Os funcionários efetivos e contratados reclamam que o mês deveria ter sido quitado no último dia últil, que foi nesta segunda (30/12).

A falta de pagamento tem gerado muitas reclamações e muitos servidores fizeram contato com a Folha Regional para reclamar do prefeito Zé Trindade (PT), que perdeu a disputa pela reeleição no mês de outubro. Ele obteve 32% dos votos, enquanto que a vitoriosa Meirinha ficou com 40% do votos.

Segundo o presidente do Sindicato dos Servidores de Rubelita, Jaques Oliveira, são 243 servidores efetivos e 140 contratados sem receber o mês de dezembro, somando um resto a pagar em torno de R$ 600 mil. A administração também está devendo as rescisões contratuais de 143 servidores demitidos no mês de outubro, após a derrota nas eleições. Estes contratados também não receberam o 13º salário proporcional, totalizando cerca de R$ 500 mil.

A reportagem da Folha Regional conversou com o assessor jurídico da Administração, Miguel dos Santos Neto, que confirmou a falta do pagamento. "Faltaram recursos. O prefeito optou por pagar os fornecedores e deixou a folha de pagamento empenhada para pagar com os recursos do próximo dia 10 de janeiro", explicou o advogado.

Quando um prefeito deixa dívidas para o próximo mandato, sem recursos em conta, pode gerar improbridade administrativa, no entanto, a reportagem apurou nos bastidores que Zé Trindade aposta no fato de que todas as folhas de pagamento dos servidores sempre foram pagas no mês seguinte, pois isso, ele optou por pagar os fornecedores e deixar os servidores para a próxima prefeita.