Quatro veículos colidiram na BR-251

Veículos saíram da pista com o impacto

Na tarde de terça (17/12), por volta das 16h40min, o Pelotão de Bombeiros de Salinas foi acionado para atendimento de ocorrência de colisão entre veículos na BR 251, Km 292.

Chegando ao local, as guarnições de Bombeiros verificaram que haviam 04 veículos envolvidos no acidente, sendo 01 carreta bitrem carregada com grãos, 02 caminhões transportando abacaxi e produtos diversos e 01 automóvel de passeio. A carreta e o automóvel de passeio (voyage) foram os mais impactados na cinemática do acidente.

No automóvel havia 02 passageiros, com idade de 28 e 47 anos, respectivamente, que sofreram ferimentos leves, foram avaliados pelos militares e repassados aos cuidados das equipes do SAMU. O motorista de 43 anos, que dirigia o caminhão que saiu da pista e caiu num talude de aproximadamente 12 metros, veio a óbito no local e ficou preso nas ferragens.

Os motoristas dos demais veículos pesados envolvidos no acidente foram avaliados pelas equipes do SAMU e liberados no local.

Após os trabalhos periciais, com emprego de técnicas e equipamentos de salvamento em altura e de salvamento veicular, a vítima em óbito foi desencarcerada e repassada cuidados da Polícia Civil.

A rodovia ficou interditada nos dois sentidos durante os trabalhos, sendo o trânsito controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Participam das ações de resposta o Corpo de Bombeiros, a PRF, o SAMU e a Perícia da Polícia Civil.