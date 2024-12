Homem de 60 anos ficou seis dias desaparecimento em mata

Foi preciso de uma operação aeromédica para socorrer a vítima.

Desde a amanhã do último dia 02 de dezembro que um idoso de 60 anos estava desaparecido na comunidade de Riacho Buriti, zona rural de Pedras de Maria da Cruz. Os bombeiros de Januária iniciaram as buscas no dia seguinte pelas imediações.

Os familiares informaram que ele tinha sido visto pela última vez descalço e portando uma enxada, caminhando em direção à casa de sua irmã, sendo que chovia muito naquele dia.

Com a ajuda do canil do Batalhão de Montes Claros, os bombeiros iniciaram as buscas, sempre usando um drone com câmera térmica para tentar localizar o idoso.

Após seis dias de buscas intensivas, o homem foi encontrado na tarde deste domingo (08/12), quando os militares concentraram as buscas em uma área de mata próxima a uma lagoa, onde foram encontradas as roupas que o idoso usava no dia do desaparecimento, distante 8 quilômetros de sua casa.

Ele foi localizado totalmente despido e deitado sob uma árvore, em estado de debilidade e desidratação, após dias sem alimentação e consumindo apenas água da chuva e de lagoas. O idoso também enfrentou condições climáticas adversas (chuva e calor) nos primeiros dias de seu desaparecimento.

Dada a dificuldade de acesso ao local e o estado delicado de saúde da vítima, foi solicitada operação aeromédica Bombeiro/SAMU. Após receber atendimento médico no local, o homem foi transportado para a Santa Casa de Montes Claros.

