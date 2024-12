Municípios da região recebem "Nota A" da Secretaria do Tesouro Nacional e fecham 2024 com ‘chave de ouro’

Onze cidades da microrregião de Salinas (Alto Rio Pardo) alcançaram mais de 90% de precisão no Ranking Siconfi e 10 estão entre as melhores do Estado. Indaiabira (foto) ficou entre as 10 de Minas Gerais.

Com o encerramento do ano, marcado por concorridas eleições municipais em todo o país, as administrações despedem-se fazendo um balanço dos erros e acertos da gestão. Um dos grandes acertos de diversos municípios mineiros foi investir em tecnologia para gerir dados fiscais e contábeis, ganhando em precisão e transparência. Foi o que revelou o Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi de 2024 a respeito dos municípios da microrregião de Salinas, no Norte de Minas. Dos 17 municípios que compõem a área, 11 alcançaram mais de 90% de precisão no Ranking Siconfi, sendo que 10 ficaram posicionados entre os 100 melhores de Minas Gerais. Indaiabira, a melhor colocada entre todas, obteve 96,86% de precisão na entrega dos dados, o que lhe rendeu uma nota A na publicação.

Chancela positiva - Constar no ranking em boas colocações não é tarefa fácil - é necessário investir em modernização, capacitação da equipe e se atualizar constantemente, como afirma o sócio-presidente da HLH Assessoria e Consultoria, Helbert Lopes (Betim). “Uma classificação alta no ranking mostra que existe uma preocupação da prefeitura com a lisura e transparência de seus processos. Ou seja, respeito e honestidade pelo dinheiro do contribuinte”, opina.

A HLH, especializada em serviços e soluções de tecnologia para a gestão pública municipal, é responsável pela assessoria das 11 cidades melhor colocadas entre as 17 da microrregião Alto Rio Pardo. Dos 11 municípios da microrregião assessorados pela HLH, 10 ficaram posicionados no Ranking Siconfi entre os 100 primeiros lugares de Minas e quatro deles alcançaram a nota A no Indicador da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal - ICF da Secretaria do Tesouro Nacional: Indaiabira, Fruta de Leite, Santa Cruz de Salinas e Divisa Alegre, posicionados no 5º, 11º, 12º e 21º lugares no estado de Minas Gerais, respectivamente.

A empresa, sediada em Turmalina, no Vale do Jequitinhonha, também está por trás de boas colocações de outras dezenas de municípios mineiros. A presença dessas cidades nos pontos mais altos do ranking é prova de que não precisa ser grande para ter resultados de excelência. Muito pelo contrário, várias cidades maiores não conseguiram boas pontuações, recebendo notas abaixo de C.

Como comparação, Indaiabira, com 6.346 habitantes, foi a melhor colocada de todas da microrregião, ficou entre os 10 primeiros lugares de Minas Gerais e na posição 141 no Brasil; enquanto Salinas, a maior cidade da microrregião, com 40.178 habitantes, pontuou 66,39%, recebendo nota D - o que valeu a posição 726 no estado e 4689 em nível nacional.

Taiobeiras, a segunda maior com 33.050 habitantes, obteve nota C com 77,21% de precisão, chegando à posição 532 no estado e 3831 no Brasil. Já São João do Paraíso, com 23.910 habitantes, foi a última colocada no levantamento da microrregião, com 54,19% de precisão no envio dos dados, o que lhe rendeu uma nota E, a posição 804 entre os 853 de Minas e a 4962 no país.

“O investimento em tecnologia não é mais uma opção, mas um dever da administração municipal que deseja mostrar qualidade na prestação de serviços, honestidade com o erário e transparência com o governo. O legado que essas melhorias proporcionam ultrapassam as eleições e permanecem como um grande benefício para a população. É um ganho em reputação para a gestão e para o município que os cidadãos veem com muitos bons olhos”, avalia Betim.

O Ranking Siconfi - publicado todos os anos pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), serve para avaliar a qualidade da informação e a consistência dos dados contábeis e fiscais enviados por todos os entes federativos ao Tesouro Nacional, por meio do Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro.

A edição de 2024 se baseou em dados do exercício de 2023 enviados pela União, estados e todos os 5.570 municípios brasileiros (conforme dados de 2021 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE).

O levantamento da STN visa também estimular a melhoria contínua da qualidade das informações e, por consequência, o bom desempenho dos municípios mineiros reflete a preocupação crescente das administrações municipais com a regularidade e cumprimento das diretrizes legais, bem como se posicionar para a população como gestões que prezam pela transparência e honestidade na prestação de contas com o dinheiro público.