Sobe para 38 mortes e surge nova versão da tragédia na BR-116

Local do acidente. Motorista da carreta está sendo procurado pela Polícia Rodoviária.

Força tarefa que atende o acidente ocorrido na altura do distrito de Lajinha, em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, informa que o número de mortos subiu para 38. Até o final da manhã tinham sido contabilizadas 22 vítimas fatais. A tragédia envolvendo um ônibus com 45 passageiros, uma carreta e um carro ocorreu na madrugada neste sábado (21/12) no km 285 da BR-116.

Inicialmente os bombeiros acreditavam que a batida havia ocorrido após um dos pneus do ônibus ter estourado, o que teria feito com que o motorista perdesse o controle e colidisse com a carreta. No entanto, testemunhas relatam que o acidente teria sido causado pelo bloco de granito que a carreta transportava. A peça teria caído e atingido o ônibus que vinha em sentido contrário. O carro que vinha logo atrás colidiu com o bitrem.

Com as duas versões, somente a perícia da Polícia Civil poderá confirmar de fato o que aconteceu. No entanto, vestígios no local apontam que o atrito do granito com o asfalto pode ter provocado o incêndio que destruiu o veículo.

O condutor da carreta não foi encontrado no local do acidente e é procurado pela Polícia Rodoviária.

Até então, a informação oficial é de que 48 pessoas foram vitimadas no acidente, sendo que 45 deles estavam no ônibus e três no veículo. Todas as 38 pessoas mortas estavam no ônibus e a maioria (25 pessoas) teria morrido carbonizadas, pois ficaram presas nas ferragens, inclusive o motorista. A Polícia Civil informou que somente uma pessoa morreu após atendimento médico, todas as outras já foram encontradas mortas.

O ônibus pertencia à empresa Emtram e saiu do Terminal Tietê em São Paulo com passageiros de Vitória da Conquista, Santa Inês e Elísio Medrado, todas no estado da Bahia. Os três ocupantes do carro foram socorridos com vida, mas todos em estado grave.