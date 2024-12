SAMU pode ser acionado por aplicativo

“Ligue 192 VoIP” pode ser baixado no sistema IOS ou Android.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência do Norte de Minas (Cisrun)/SAMU Macro Norte conta agora com uma nova ferramenta para que a população norte mineira acione o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência: o “Ligue 192 VoIP”. O aplicativo foi desenvolvido para oferecer uma solução eficiente e inovadora em que os usuários do serviço de urgência e emergência possam acionar o SAMU utilizando apenas a rede de Wi-fi ou dados móveis.

A área de atuação do SAMU Macro Norte possui uma extensão territorial de 122 mil km² e em muitas regiões a ausência da cobertura de sinal de telefonia móvel dificulta o contato com o SAMU, através do tridígito 192. Com a novidade, o usuário poderá solicitar o serviço através de um novo aplicativo que necessita apenas de internet. A ferramenta também será uma alternativa em casos de falhas gerais nas redes de telefonia fixa, fazendo com que o 192 sofra alguma interrupção.

A tecnologia ainda permite que a localização do solicitante seja identificada automaticamente, através do GPS do celular, otimizando o tempo do atendimento e proporcionando agilidade e efetividade no envio da ambulância. O novo serviço é gratuito e para o usuário ter acesso, basta ter um smartphone e entrar na loja de aplicativoss iOS ou Android e baixar o app “Ligue 192 VoIP”.

Lembrando que o SAMU deve ser acionado apenas em caso de urgência ou emergência.