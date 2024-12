Mulher morre e filha de 11 anos fica ferida

Veículo ficou totalmente destruído com o impacto.

Aconteceu um grave acidente envolvendo um carro e uma carreta na BR-365, na tarde deste sábado (07/12). A mulher que dirigia o carro morreu na hora, já a sua filha, uma criança de 11 anos ficou ferida.

As vítimas foram atendidas pelas Unidades do SAMU de Pirapora e o Suporte Aéreo Avançado de Vida (SAAV). Conforme a polícia de Buritizeiro, com o impacto, a motorista do carro, de 56 anos, ficou presa as ferragens e faleceu no local do acidente. A filha da motorista, que estava no banco traseiro, também ficou presa às ferragens, mas foi retirada pelo Corpo de Bombeiros e, logo após, repassada à equipe médica do SAMU, que prestou atendimento à paciente ainda no local do acidente.

A menina apresentava fraturas nos membros inferiores, além de escoriações e um ferimento no couro cabeludo. Após os primeiros socorros, a paciente foi encaminhada pelo SAMU para o hospital de Pirapora.

O motorista da carreta não se feriu. Ainda não foi divulgada a causa do acidente.