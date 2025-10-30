Polícia Civil deflagra operação contra ‘braço’ do Comando Vermelho

Grupo vinha atuando no tráfico em Minas e Bahia.

Foi deflagrada uma operação “Duplo Eixo”, uma ação integrada que contou com policiais civis e militares de Minas e da Bahia, visando cumprir 45 ordens judiciais em Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú, Pedra Azul e João Pinheiro, além de Cândido Sales e Vitória da Conquista, na Bahia.

O alvo era uma organização criminosa atuante no tráfico ilícito de drogas nos dois estados, inclusive com ligação com o Comando Vermelho, uma das maiores organizações criminosas do Brasil.

O foco da Polícia Civil de Pedra Azul é desmantelar o grupo, que, além do tráfico, vem cometendo crimes violentos em Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú e Pedra Azul, bem como em Cândido Sales.

As investigações em Minas e Bahia duraram mais de um ano, as quais evidenciaram a existência da organização com estrutura regionalizada e integrada. Foi apurado que a facção é denominada “Tudo 2”, oriunda do Estado da Bahia e ligada ao Comando Vermelho.

As forças de segurança mineiras e baianas estão nas ruas desde o início da manhã desta quinta (30/10) cumprindo os mandados de prisão, internação provisória de adolescentes e mandados de busca e apreensão domiciliar.

O nome da Operação faz uma alusão ao fato de a organização criminosa atuar usando dois eixos ou bases principais (Minas Gerais e Bahia).

Até às 16 horas desta quinta, os policiais já haviam cumpridos sete mandados de prisão em Divisa Alegre, Águas Vermelhas, João Pinheiro e Cândido Sales, além de dois mandados de internação provisória, bem como dado cumprimento aos 32 mandados de busca e apreensão, que culminaram na apreensão de mais de 100 porções de crack, maconha e cocaína, munições, dinheiro e um simulacro de arma de fogo, resultando em outras três prisões em flagrante. Um veículo de um dos alvos também foi apreendido. As diligências continuam.

Para quebrar a atuação da facção, estão em operação 130 policiais civis e militares dos dois estados, com colaboração das coordenações de Recursos Especiais (CORE), Operações com Cães (COC) e Aerotática (CAT) da Coordenadoria de Operações Estratégicas da Polícia Civil.