Operação recupera caminhão e cargas roubadas

Policiais de Minas e da Bahia agiram em parceria para desvendar roubo.





Uma ação integrada das polícias Civil e Militar de Minas Gerais (PCMG), em parceria com a Polícia Militar da Bahia e Rodoviária Federal (PRF) resultou na recuperação de um caminhão e da carga roubados em Cachoeira de Pajeú. Um dos suspeitos de envolvimento no crime foi abordado no estado baiano, sendo também apreendido o veículo ocupado por ele.

O roubo ocorreu na noite do dia 01 de outubro, quando o caminhão que transportava a carga foi interceptado por indivíduos armados na BR-251. A partir do conhecimento dos fatos, a Polícia Civil de Pedra Azul iniciou os levantamentos e manteve constante troca de informações com as demais forças de segurança.

Com o avançar das apurações, na sexta-feira (03/10) foi identificado um dos suspeitos, um homem de 41 anos, residente na Bahia, além do veículo que teria sido utilizado na ação criminosa. Já na noite seguinte (04/10), a PM da Bahia localizou o alvo, que estava conduzindo o carro naquele estado.

O investigado confessou o crime e indicou que o caminhão roubado estava escondido em uma área de mata próxima à rodovia BR-116, no município de Cachoeira de Pajeú.

No local, além do caminhão e da carga (de mudança), foram encontrados outros itens de uma carga (de hortifruti) transportada por outro caminhão que foi roubado dias antes na mesma região. As investigações prosseguem para a completa elucidação dos crimes e identificação dos demais envolvidos.