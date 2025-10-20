Bebê e adolescente ficam gravemente feridos em acidente

Veículo bateu em carreta na BR-251.

Na tarde desse domingo (19) aconteceu um grave acidente na BR-251, onde quatro pessoas ficaram feridas após o carro em que elas estavam colidir em uma carreta. O veículo seguia de Montes Claros para Padre Carvalho e chovia no momento do acidente.

Com o impacto, um bebê do sexo feminino de dois meses de idade e uma adolescente de 15 anos ficaram gravemente feridas e precisaram ser intubadas pela equipe médica do SAMU. A criança estava irresponsiva e a jovem apresentava traumatismo cranioencefálico e trauma abdominal.

O motorista de 32 anos ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Logo após, a vítima foi atendida pelo SAMU, que apresentava fratura de fêmur e trauma no abdômen. Uma mulher de 35 anos sentia dor no tórax e na região lombar.

As vítimas, foram levadas para o hospital de Francisco Sá, onde foram estabilizadas e, logo após, as equipes do SAMU as transferiram para a Santa Casa de Montes Claros.

O motorista da carreta não se feriu.