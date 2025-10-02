Bombeiros combatem incêndio próximo ao Parque Serra Nova

Chamas causaram destruição em nascentes e mortes de animais silvestres.

Na tarde do último dia 30 foi detectado um incêndio nas proximidades da Unidade de Conservação do Parque Serra Nova, necessitando da intervenção dos Militares do Corpo de Bombeiros com o intuito de se evitar que as chamas chegassem ao Parque Estadual. A informação é de que as chamas estavam no local denominado Capão Palmito, próximo à Cachoeira do Palmito, comunidade Bonfim.

A ação dos militares visava impedir que o incêndio evoluísse em direção ao Parque Estadual, para isso contaram com o apoio de brigadistas.

O fogo deixou um rasto de destruição de nascentes, bem como a morte de diversos animais silvestre.

É importante conscientizar a população de se evitar o uso do fogo no período de seca, onde a umidade relativa do ar é baixa e a vegetação encontra-se bastante seca. O fogo quando sai do controle neste período pode causar enormes prejuízos não somente à fauna e flora, mas também para a agricultura nas pequenas propriedades rurais.