Cisarp realizará congresso de Saúde Pública e Inovação
O
Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo – CISARP, irá realizar nos próximos
dias 04 e 05 de novembro, o Congresso Norte-mineiro de Saúde Pública e
Inovação. O evento será no Espaço Vision, em Montes Claros e as inscrições são gratuitas.
São
esperados prefeitos, secretários, gestores e profissionais de saúde de 120
municípios do interior mineiro. O Cisarp prepara palestras e debates para discutir
a inovação, cooperação e futuro da saúde pública.
“Serão
dois dias intensos em um ambiente único para enfrentarmos os principais
desafios regionais, conhecermos casos de sucesso, networking e explorarmos
soluções inovadoras”, destaca Dr. Ramon Dangelis, secretário executivo
do Cisarp.
As
inscrições gratuitas podem ser feitas no link: Inscrições para o
