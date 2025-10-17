Cisarp realizará congresso de Saúde Pública e Inovação

Evento será em Montes Claros nos próximos dias 04 e 05 de novembro.

O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Rio Pardo – CISARP, irá realizar nos próximos dias 04 e 05 de novembro, o Congresso Norte-mineiro de Saúde Pública e Inovação. O evento será no Espaço Vision, em Montes Claros e as inscrições são gratuitas.

São esperados prefeitos, secretários, gestores e profissionais de saúde de 120 municípios do interior mineiro. O Cisarp prepara palestras e debates para discutir a inovação, cooperação e futuro da saúde pública.

“Serão dois dias intensos em um ambiente único para enfrentarmos os principais desafios regionais, conhecermos casos de sucesso, networking e explorarmos soluções inovadoras”, destaca Dr. Ramon Dangelis, secretário executivo do Cisarp.

As inscrições gratuitas podem ser feitas no link: Inscrições para o Congresso Norte-mineiro de Saúde Pública e Inovação