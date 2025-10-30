Homem estava foragido por não pagar pensão alimentícia

Mandado de prisão tinha validade até 27/08/2027.

Durante operação antidrogas no km 26 da Rodovia LMG-629, que liga Taiobeiras à Rio Pardo de Minas, os militares da Polícia Rodoviária abordaram um homem de 42 anos conduzindo um automóvel GM/Corsa Hatch Maxx.

Ao realizarem as pesquisas de condutor e veículo nos sistemas informatizados, constataram que o condutor possuía em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, pendente de cumprimento, expedido em 28/08/2025 pela Vara Única da Comarca de Rio Pardo de Minas.

O mandado de prisão estava em aberto por débitos alimentícios. Com isso, o autor recebeu voz de prisão e o seu automóvel foi liberado a condutor devidamente habilitado.

Autor e veículo foram levados para a delegacia de Rio Pardo de Minas.