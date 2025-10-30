Homem estava foragido por não pagar pensão alimentícia
|Mandado de prisão tinha validade até 27/08/2027.
Durante
operação antidrogas no km 26 da Rodovia LMG-629, que liga Taiobeiras à Rio
Pardo de Minas, os militares da Polícia Rodoviária abordaram um homem de 42
anos conduzindo um automóvel GM/Corsa Hatch Maxx.
Ao
realizarem as pesquisas de condutor e veículo nos sistemas informatizados,
constataram que o condutor possuía em seu desfavor um mandado de prisão em
aberto, pendente de cumprimento, expedido em 28/08/2025 pela Vara Única da
Comarca de Rio Pardo de Minas.
O
mandado de prisão estava em aberto por débitos alimentícios. Com isso, o autor recebeu
voz de prisão e o seu automóvel foi liberado a condutor devidamente habilitado.
Autor
e veículo foram levados para a delegacia de Rio Pardo de Minas.
