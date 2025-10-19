Rodoviária flagra homem com pistola 9mm

Arma estava com 12 munições.

Durante fiscalização de trânsito na Rodovia MGc 122, KM 132, a Polícia Rodoviária visualizou um veículo Honda Civic, cor preto, com baixa velocidade e faróis apagados, e devido a suspeição foi realizado abordagem policial.

Durante a fiscalização, foi encontrado em um coldre, dentro de uma bolsa no chão à frente do passageiro do veículo uma pistola Taurus, modelo G2C, calibre 9mm, alimentada com um carregador com 12 munições. No mesmo local, também havia outro carregador vazio.

O proprietário da arma de fogo, sexo masculino, da cidade de São Paulo, informou que é CAC e que estava em viagem de São Paulo para a Bahia e que a utiliza para sua segurança e não gosta de deixar em casa devido ter crianças.

Por fim, o autor foi preso e o armamento apreendido, sendo encaminhado à presença da Polícia Civil.