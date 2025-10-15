Homem é preso por agredir e ameaçar ex-mulher em Taiobeiras
|Após dois anos da separação, autor invadiu casa, tomou celular da ex, viu mensagens e cometeu agressões.
A
Polícia Civil efetuou a prisão preventiva de um homem de 38 anos, que é investigado
pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a ex-mulher.
Conforme
apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito
agrediu a vítima com socos e puxões de cabelo após descobrir que ela havia
iniciado um novo relacionamento. Ele se sentiu como o dono da ex-esposa.
O
casal esteve junto por mais de 15 anos e o casamento havia sido encerrado há
cerca de dois anos, em razão de reiteradas violências físicas e psicológicas
sofridas pela mulher. Mesmo após a separação, o investigado teria invadido a
residência da ex-esposa, tomado à força o celular dela e, ao ver mensagens do
novo companheiro, iniciado as agressões.
A
vítima procurou imediatamente a Deam, onde foram solicitadas medidas protetivas
de urgência. A Civil ainda representou à Justiça pela prisão do homem. Após o
cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.
Esse infeliz precisa d uma boa massagem, se fosse eu o atual namorado dessa mulher esse maluco estava ferrado.ResponderExcluir
Temos que entender que ninguém é de ninguém tô separado a dois anos ela já tem outro e eu resolvi seguir sozinho não interfiro na vida dela apenas temos dois filhos juntos sóResponderExcluir
Deixa trancado por tempoResponderExcluir