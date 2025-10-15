Homem é preso por agredir e ameaçar ex-mulher em Taiobeiras

Após dois anos da separação, autor invadiu casa, tomou celular da ex, viu mensagens e cometeu agressões.

A Polícia Civil efetuou a prisão preventiva de um homem de 38 anos, que é investigado pelos crimes de lesão corporal e ameaça praticados contra a ex-mulher.

Conforme apurado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), o suspeito agrediu a vítima com socos e puxões de cabelo após descobrir que ela havia iniciado um novo relacionamento. Ele se sentiu como o dono da ex-esposa.

O casal esteve junto por mais de 15 anos e o casamento havia sido encerrado há cerca de dois anos, em razão de reiteradas violências físicas e psicológicas sofridas pela mulher. Mesmo após a separação, o investigado teria invadido a residência da ex-esposa, tomado à força o celular dela e, ao ver mensagens do novo companheiro, iniciado as agressões.

A vítima procurou imediatamente a Deam, onde foram solicitadas medidas protetivas de urgência. A Civil ainda representou à Justiça pela prisão do homem. Após o cumprimento do mandado, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.