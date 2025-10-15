Armas apreendidas são destruídas

O descarte das 200 armas foi por determinação judicial.

A Polícia Civil de Taiobeiras realizou a destruição de 200 armas de fogo. A ação foi executada em parceria com o 55º Batalhão de Infantaria do Exército Brasileiro e atendeu a uma determinação judicial.

De acordo com o delegado regional, Douglas Ferraz Veloso, o procedimento segue os protocolos legais de destinação do armamento apreendido e integra uma força-tarefa de organização interna na sede da Delegacia Regional.

“A medida visa garantir a segurança e o controle do material bélico sob custódia da Polícia Civil, reforçando o compromisso das instituições com a legalidade e com a prevenção de desvios ou reutilização indevida das armas”, destacou o delegado.