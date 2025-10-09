Homem que ameaçava até a mãe é preso

Ele estava descumprindo medida protetiva e justiça expediu mandado de prisão.

A Polícia Civil prendeu um homem de 51 anos por descumprimento de medida protetiva. Ele é reincidente em crimes de violência doméstica e familiar, tendo sido investigado em diversos procedimentos por ameaças e agressões contra suas irmãs e, inclusive, contra a própria mãe, uma idosa de 94 anos.

Uma das irmãs havia solicitado medida protetiva de afastamento, mas o agressor vinha descumprindo a ordem judicial, colocando em risco a integridade física das vítimas. Diante da reincidência e do perigo representado, a Justiça expediu mandado de prisão para garantir a segurança das vítimas, sendo a ordem judicial prontamente cumprida pela Polícia Civil de Medina.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.