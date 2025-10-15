Rio Pardo de Minas ganha brigada do Corpo de Bombeiros
|Unidade funciona em base integrada com Defesa Civil e SAMU.
Foi
inaugurada na cidade de Rio Pardo de Minas a primeira “Brigada Municipal” do
Norte de Minas. Trata-se de uma Unidade Operacional coordenada pelo Corpo de
Bombeiros em parceria com a Prefeitura Municipal.
As
atividades operacionais serão desempenhadas por equipes mistas entre bombeiros
militares e brigadistas municipais que foram treinados pela instituição. O
modelo de gestão de risco e desastre apresentado através da Brigada Municipal
pode ser executado em municípios com população de até 30.000 habitantes,
seguindo o Plano de Comando da instituição.
A
parceria permitirá o atendimento de ocorrências de incêndio urbano e florestal,
salvamento terrestre, salvamento veicular, atividades de prevenção e
treinamentos, dentre outras emergências.
A
equipe da brigada é composta por 02 militares e 07 brigadistas, funcionando em
uma base integrada com a Defesa Civil Municipal e futuramente com o SAMU.
A
solenidade de inauguração contou com a participação do vice-governador Mateus
Simões, da Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Coronel Jordana de Oliveira,
do prefeito Astor de Sá (Tuquinha), deputados e vereadores.
