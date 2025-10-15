Rio Pardo de Minas ganha brigada do Corpo de Bombeiros

Unidade funciona em base integrada com Defesa Civil e SAMU.

Foi inaugurada na cidade de Rio Pardo de Minas a primeira “Brigada Municipal” do Norte de Minas. Trata-se de uma Unidade Operacional coordenada pelo Corpo de Bombeiros em parceria com a Prefeitura Municipal.

As atividades operacionais serão desempenhadas por equipes mistas entre bombeiros militares e brigadistas municipais que foram treinados pela instituição. O modelo de gestão de risco e desastre apresentado através da Brigada Municipal pode ser executado em municípios com população de até 30.000 habitantes, seguindo o Plano de Comando da instituição.

A parceria permitirá o atendimento de ocorrências de incêndio urbano e florestal, salvamento terrestre, salvamento veicular, atividades de prevenção e treinamentos, dentre outras emergências.

A equipe da brigada é composta por 02 militares e 07 brigadistas, funcionando em uma base integrada com a Defesa Civil Municipal e futuramente com o SAMU.

A solenidade de inauguração contou com a participação do vice-governador Mateus Simões, da Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Coronel Jordana de Oliveira, do prefeito Astor de Sá (Tuquinha), deputados e vereadores.