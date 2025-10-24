Operação ‘Fecha Região’ é iniciada com prisão de traficante

Ações comemoram os 45 anos da 11ª RPM no Norte de Minas.

A Polícia Militar deu início nesta quinta (23/10) à Operação ‘Fecha Região’, em comemoração aos 45 anos da 11ª RPM, que tem a responsabilidade territorial em todo Norte de Minas, englobando 77 municípios.

No Alto Rio Pardo, a 2ª Cia PM Ind, comandada por Major Allan Mendes, o início das ações intensificou as operações preventivas e repressivas, fortalecendo a sensação de segurança da população, contando, ainda, com o apoio dos militares da Rodoviária e de Meio Ambiente.

Em Taiobeiras, logo no início da operação, uma equipe da Polícia Militar Rodoviária abordou um condutor de motocicleta, de 23 anos, morador da zona rural de Rio Pardo de Minas. Ele pilotava a moto Honda/CG 125 titan cujo farol emitia luz na cor azul e provocava altos ruídos pelo escapamento.

Ao ser abordado, os policiais constataram que o condutor não possuía CNH e ainda sentiram forte odor de maconha. Nas buscas, encontraram um invólucro da droga e 24 pinos de cocaína, além de um dichavador e celular. Questionado, o autor declarou que havia adquirido cada pino de cocaína a R$ 10,00 e que venderia a R$ 30,00 na zona rural de Rio Pardo de Minas. Ele foi preso em flagrante e a moto apreendida.

Já o Tático Móvel prendeu, também em Taiobeiras, outro traficante com pedras de crack e barras de maconha. Em Salinas, foram apreendidos papelotes de cocaína e uma bucha de maconha.