Acidente revela carregamento de drogas em meio a alimentos

Tabletes de maconha estavam junto com steaks de frango.

Na madrugada do dia 18/10 aconteceu uma colisão entre duas carretas na BR-251, km 333, próximo à Salinas, em local conhecido como “curva do piso”. Os dois motoristas ficaram feridos e socorristas do SAMU das bases de Taiobeiras e Salinas prestaram atendimentos.

No entanto, não foi somente mais um grave acidente na BR-251. Ao avaliarem a cena, os socorristas do SAMU identificaram que parte da carga espalhada na pista continha materiais suspeitos, semelhantes a entorpecentes. Diante da situação, o SAMU acionou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, já que uma das vítimas encontrava-se presa às ferragens.

Uma das carretas transportava "steaks" de frango e tabletes que aparentavam ser maconha. O motorista, de 52 anos, ficou preso nas ferragens e foi retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele apresentava fraturas no braço e na perna, sendo estabilizado e encaminhado ao hospital de Salinas pela equipe do SAMU.

Na segunda carreta, que transportava uvas, era conduzida por um homem de 34 anos, que sofreu um ferimento na cabeça e escoriações pelo corpo. Ele também foi atendido pelo SAMU e encaminhado para o hospital de Salinas.

A carreta com uvas e caju seguia de Juazeiro/BA com destino a Belo Horizonte/MG. Já a carreta com drogas saiu de Cascavel/PR com destino a Recife/PE.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou a segurança da via e o controle do trânsito, enquanto que equipes da Polícia Militar de Salinas, Taiobeiras e Rubelita auxiliaram na segurança do local.

Durante o atendimento, o trânsito ficou interditado nos dois sentidos, sendo liberada apenas a passagem de veículos de emergência.