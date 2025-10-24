Mulher que agrediu filhos em Rio Pardo de Minas é presa em Porto Seguro
Ela estava foragida da Justiça e foi presa na Bahia em ação integrada da Polícia Civil.
Uma
mulher de 26 anos, investigada por praticar reiteradas violências física e
psicológica contra os próprios filhos, foi presa na cidade de Porto Seguro, na
Bahia. Ela estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de
Minas Gerais e era considerada foragida há vários meses.
A
ordem judicial foi decretada após investigações conduzidas pela Delegacia de
Polícia Civil de Rio Pardo de Minas. Ao tomar conhecimento do mandado, a
suspeita deixou Minas Gerais e se refugiou na Bahia. Desde então, a Polícia
Civil mineira manteve articulação contínua com as Polícias Civil e Militar
baianas, com troca de informações e ações coordenadas que possibilitaram o
avanço das diligências.
Após
monitoramento e levantamentos em campo, equipes da 1ª Delegacia Territorial de
Porto Seguro, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico-Tático à Investigação
(CATTI – Descobrimento), localizaram e prenderam a mulher. Ela foi encaminhada
à Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, onde permanece à disposição da
Justiça.
O
delegado Thiago Cavalcante, responsável pela investigação, destacou a
importância da atuação conjunta entre as forças policiais: “A Polícia Civil de
Minas Gerais tem atuado de forma permanente no monitoramento de foragidos,
inclusive em outros estados, buscando garantir a efetividade das decisões
judiciais e o fortalecimento da segurança pública”, destacou o delegado.
