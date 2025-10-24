Mulher que agrediu filhos em Rio Pardo de Minas é presa em Porto Seguro



Ela estava foragida da Justiça e foi presa na Bahia em ação integrada da Polícia Civil.

Uma mulher de 26 anos, investigada por praticar reiteradas violências física e psicológica contra os próprios filhos, foi presa na cidade de Porto Seguro, na Bahia. Ela estava com mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Minas Gerais e era considerada foragida há vários meses.

A ordem judicial foi decretada após investigações conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil de Rio Pardo de Minas. Ao tomar conhecimento do mandado, a suspeita deixou Minas Gerais e se refugiou na Bahia. Desde então, a Polícia Civil mineira manteve articulação contínua com as Polícias Civil e Militar baianas, com troca de informações e ações coordenadas que possibilitaram o avanço das diligências.

Após monitoramento e levantamentos em campo, equipes da 1ª Delegacia Territorial de Porto Seguro, com apoio da Coordenação de Apoio Técnico-Tático à Investigação (CATTI – Descobrimento), localizaram e prenderam a mulher. Ela foi encaminhada à Delegacia Territorial de Santa Cruz Cabrália, onde permanece à disposição da Justiça.

O delegado Thiago Cavalcante, responsável pela investigação, destacou a importância da atuação conjunta entre as forças policiais: “A Polícia Civil de Minas Gerais tem atuado de forma permanente no monitoramento de foragidos, inclusive em outros estados, buscando garantir a efetividade das decisões judiciais e o fortalecimento da segurança pública”, destacou o delegado.