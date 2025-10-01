Feminicida ofereceu dinheiro às filhas para atrair ex-mulher

Autor pode pegar 50 anos de prisão. Ele ficou 18 dias escondido em uma mata.

A Polícia Civil de Taiobeiras concluiu as investigações do brutal feminicídio ocorrido no último dia 12 de setembro, em uma comunidade rural localizada na divisa dos municípios de Taiobeiras e Indaiabira. O mandado de prisão preventiva contra o autor, de 38 anos, foi cumprido nesta terça (30/09) depois que os familiares acionaram um advogado para efetuar a emtrega do suspeito, que estava escondido nas imediações.

As apurações apontaram que o suspeito, com quem a vítima teve um relacionamento amoroso, nutria um sentimento de posse sobre a mulher, que havia encerrado o relacionamento recentemente.

Conforme apurado, mesmo com uma medida protetiva em vigor, ele atraiu a vítima para um local isolado, sob o pretexto de entregar dinheiro para as duas filhas do casal. No local, ele a golpeou com um pedaço de madeira na cabeça, causando traumatismo cranioencefálico que levou à morte. Em seguida, ateou fogo ao corpo na tentativa de ocultar o crime.

O corpo foi localizado após a família acionar a Polícia Militar, informando que a vítima havia saído para encontrar o suspeito e não retornou. Durante os trabalhos investigativos, a Polícia Civil reuniu provas técnicas e testemunhais que confirmaram a dinâmica do crime e evidenciaram o histórico de violência sofrido pela vítima.

Além disso, foram coletados áudios do suspeito confessando a familiares o crime.

Foragido - Desde que cometeu o crime, o autor permanecia escondido em ima mata. Foram 18 dias no esconderijo, até que não resistiu e procurou familiares para pedir comida, momento em que a família resolveu acionar um advogado para as tratativas de entrega do autor.

Durante o interrogatório, o investigado optou por permanecer em silêncio.

Indiciamento - O homem foi indiciado por feminicídio majorado por emboscada, impossibilidade de defesa da vítima e descumprimento de medida protetiva, além de tentativa de ocultação de cadáver. As penas somadas podem ultrapassar 50 anos de prisão.

A delegada Mayra Coutinho destacou a importância da investigação. “Com a conclusão do inquérito, conseguimos reunir elementos técnicos que comprovam a autoria e as circunstâncias do crime, garantindo que o investigado responda judicialmente pelos atos praticados”, concluiu.

Após os trabalhos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça.