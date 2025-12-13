Policial à paisana reage a confusão e mata torcedor em ginásio

Márcio (foto) morreu dentro do ginásio. Confusão foi durante a final de uma copa de futsal; um segundo torcedor foi vítima de bala perdida.

Na noite de sexta (12/12) aconteceu uma trágica confusão durante a disputa da final da Copa dos Comerciantes, no ginásio poliesportivo de Águas Vermelhas. A partida era disputada entre as equipes ‘Os Incríveis’ versus ‘Fénix’, quando, ainda no 1º tempo, um pequeno grupo de torcedores, que consumia bebidas alcoólicas, passou a tumultuar o jogo, inclusive invadido a quadra.

Já no 2º tempo, após um lance duvidoso, o mesmo grupo de torcedores voltou a invadir a quadra para agredir um dos árbitros, ocasião em que houve uma confusão, com troca de agressões e um policial à paisana, identificado por Breno, tentou intervir para apaziguar a confusão, mas acabou entrando em luta corporal com os torcedores.

Posteriormente, o torcedor Márcio Antônio de Souza, popular Pá, aparentando 35 anos, o mais exaltado da confusão, pegou um canivete e um foguete em uma bolsa, partindo para cima do policial, que reagiu atirando em Pá, que morreu no local.

Durante a confusão generalizada, um dos tiros acertou as nádegas do espectador Altieres Gonçalves, que tinha acabado de chegar ao ginásio para assistir a reta final da partida. Em contato com a reportagem, Altieres informou que foi vítima de “bala perdida”. Ele fez exames no hospital de Pedra Azul e passa bem.

As imagens da confusão estão no vídeo abaixo.

O caso está gerando enorme repercussão em Águas Vermelhas e muitos estão questionando a ação do policial por ter efetuado seis disparos, conforme testemunhas.

Por telefone, a reportagem conversou com o policial Bernardo, de Águas Vermelhas. Ele informou que o torcedor baleado tem várias passagens pela polícia, dentre elas: lesão corporal, ameaça e vias de fatos. Disse também que foi encontrado uma porção de cocaína no bolso do torcedor, que é natural de Águas Vermelhas e estava residindo em Belo Horizonte.

A apuração de tudo está ocorrendo na Delegacia da Polícia Civil de Pedra Azul.

O policial foi conduzido por auto de prisão em flagrante e o juiz da Justiça Militar já relaxou a sua prisão considerando excludente de ilicitude, que é uma situação prevista no Direito Penal brasileiro, que torna a conduta do policial como a legítima defesa.



Imagens mostram o policial com camiseta vermelha em luta corporal com os torcedores.